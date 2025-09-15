Niebezpieczny incydent z dronem m.in. nad Belwederem. Zatrzymano Białorusinów

O sprawie poinformował premier Donald Tusk.

"Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu" – napisał na platformie X szef rządu.

twitter

– Funkcjonariusze SOP patrolujący okolice zauważyli drona. Mężczyźni, którzy kontrolowali maszynę zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Przekazano ich policji – przekazał w Polsat News rzecznik SOP Bogusław Piórkowski.

Dodał, że nie było to zagrożenie dla obiektu.

Rzecznik SOP zaznaczył, że śledztwo w sprawie będzie prowadziła policja.

Drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – dodało dowództwo. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

W piątek Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że według informacji Kancelarii Prezydenta RP polską granicę przekroczyło 21 dronów.

Po tym, jak rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, m.in. Czechy i Holandia zadeklarowały wysłanie do Polski większej ilości sprzętu wojskowego.

