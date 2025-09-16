Przesłuchanie Kaczyńskiego. Prokuratura podała termin

W ramach postępowania dotyczącego organizacji wyborów korespondencyjnych w 2020 r. zaplanowano przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ma się stawić w prokuraturze 15 października br., jak przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Podkreślił, że Kaczyński zostanie przesłuchany w ramach śledztwa, w którym status podejrzanego ma m.in. były premier Mateusz Morawiecki. Pod koniec lutego br. wiceprezes PiS usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków ws. organizacji wyborów korespondencyjnych.

Wybory prezydenckie w trybie korespondencyjnym

W maju 2020 r. miały się odbyć korespondencyjne wybory prezydenckie. Jako powód wskazano ogłoszoną "pandemię" COVID-19. Ostatecznie jednak zrezygnowano z głosowania kopertowego. Pomimo podjęcia wielu działań i zaangażowania publicznych środków, wybory odbyły się w sposób tradycyjny.

Po przejęciu władzy przez koalicję Donalda Tuska jesienią 2023 r., proces organizacji wyborów w 2020 r. stał się przedmiotem licznych postępowań prawnych, w tym śledztw prokuratorskich, działań sejmowej komisji śledczej oraz interwencji organów kontrolnych.

Prokuratura umorzyła śledztwo. Chodzi o PWPW

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała we wtorek komunikat, w którym poinformowała o umorzeniu śledztwa w zakresie udziału Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) w organizacji tzw. wyborów kopertowych.

Wskazano, że zarząd PWPW "nie miał zamiaru niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień oraz spowodowania skutku w postaci znacznej lub wielkiej szkody majątkowej w majątku spółki" przy organizacji wyborów. Zdaniem prokuratury, podjęte przez zarząd PWPW działania "mieściły się w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego".

Czytaj też:

Rau: To, co powiedział Kaczyński, jest warte bardzo poważnego odnotowaniaCzytaj też:

Siła to jedno. Kaczyński wskazuje drugi element wagi sojuszu z USA