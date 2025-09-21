Kongres Wielka Polska 2.0. Wśród prelegentów m.in. Ziemkiewicz, Warzecha, Bosak i Morawiecki
Udostępnij1 Skomentuj
Kraj

Kongres Wielka Polska 2.0. Wśród prelegentów m.in. Ziemkiewicz, Warzecha, Bosak i Morawiecki

Dodano: 
Kongres Nowego Ładu
Kongres Nowego Ładu 
Już wkrótce narodowo – konserwatywny portal Nowy Ład będzie obchodził swoje piąte urodziny i serdecznie zaprasza na organizowany z tej okazji kongres Wielka Polska 2.0. Jest to największe wydarzenie organizowane do tej pory przez Nowy Ład.

Zgłoszenia na Kongres oraz wieczorny bankiet przyjmowane są do 23 września br. do godziny 23:59.

Podczas kongresu zostanie zaprezentowany manifest pt. "Nowy Ład. O Polsce i polskości w XXI wieku" oraz zorganizowane zostaną trzy debaty tematyczne. Wśród prelegentów znajdą się m.in. premier Mateusz Morawiecki, czy Marszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Tygodnik "Do Rzeczy" będą reprezentowali Rafał Ziemkiewicz i Łukasz Warzecha.

Wydarzenie rozpocznie się 27 września 2025r. o g. 10:00 w Domu Technika na ul. Tadeusza Czackiego 3/5 w Warszawa.

Wystąpią Warzecha, Ziemkiewicz, Morawiecki

Głównym wydarzeniem kongresu jest prezentacja manifestu. Licząca ponad 230 stron publikacja stanowi swoiste podsumowanie 5 lat pracy Nowego Ładu – to synteza dotychczasowych przemyśleń redakcji na tematy kluczowe dla naszego Narodu i Ojczyzny.Na publikację składają się cztery rozdziały, poświęcone kolejno: historycznej genezie naszych współczesnych narodowych wad, współczesnej kondycji narodu polskiego, wizji przezwyciężenia głęboko zakorzenionych przywar oraz nakreślenia pożądanych kierunków rozwoju Państwa i Narodu.

W debatach które zostaną zorganizowane na kongresie wezmą udział czołowe postaci polskiej prawicy (i nie tylko!).

W pierwszej debacie pt. Synteza narodowo-państwowa czy separacja? Polska prawica wobec państwa wezmą udział: Damian Adamus, Konrad Bonisławski, Łukasz Warzecha i Leszek Skiba. Uczestnicy debaty postarają się odpowiedzieć na pytania: Po co dziś narodowi państwo? Czy państwo jest zagrożeniem dla narodu i jego wolności, a może naturalnym sojusznikiem w jego rozwoju?

Druga debata jest dyskusją nad manifestem Nowego Ładu. Na pytanie czy „Polska potrzebuje dziś nowoczesnego nacjonalizmu” postarają się odpowiedzieć Adam Szabelak, Krzysztof Bosak, Rafał Ziemkiewicz i Jakub Siemiątkowski.

Z kolei ostatnia dyskusja poruszy temat rozwoju Polski. Jakie są dziś najważniejsze bariery polskiego rozwoju? Z czego wynika sukces ruchów #TakDlaCPK i co mówi to o przemianach w polskim społeczeństwie? O tym debatować będą Mateusz Morawiecki, Jakub Dymek i Artur Krawczyk w panelu pt. Wyzwolić potencjał Polski. Co hamuje nasz rozwój?

Czytaj też:
Lewicowa rewolucja kulturalnaCzytaj też:
Lisicki: Tuska może uratować tylko wzmożenie wojenne. Ziemkiewicz: System sprawiedliwości w ruinie

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także