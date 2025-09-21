Kongres Wielka Polska 2.0. Wśród prelegentów m.in. Ziemkiewicz, Warzecha, Bosak i Morawiecki

Zgłoszenia na Kongres oraz wieczorny bankiet przyjmowane są do 23 września br. do godziny 23:59.

Podczas kongresu zostanie zaprezentowany manifest pt. "Nowy Ład. O Polsce i polskości w XXI wieku" oraz zorganizowane zostaną trzy debaty tematyczne. Wśród prelegentów znajdą się m.in. premier Mateusz Morawiecki, czy Marszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Tygodnik "Do Rzeczy" będą reprezentowali Rafał Ziemkiewicz i Łukasz Warzecha.

Wydarzenie rozpocznie się 27 września 2025r. o g. 10:00 w Domu Technika na ul. Tadeusza Czackiego 3/5 w Warszawa.

Wystąpią Warzecha, Ziemkiewicz, Morawiecki

Głównym wydarzeniem kongresu jest prezentacja manifestu. Licząca ponad 230 stron publikacja stanowi swoiste podsumowanie 5 lat pracy Nowego Ładu – to synteza dotychczasowych przemyśleń redakcji na tematy kluczowe dla naszego Narodu i Ojczyzny.Na publikację składają się cztery rozdziały, poświęcone kolejno: historycznej genezie naszych współczesnych narodowych wad, współczesnej kondycji narodu polskiego, wizji przezwyciężenia głęboko zakorzenionych przywar oraz nakreślenia pożądanych kierunków rozwoju Państwa i Narodu.

W debatach które zostaną zorganizowane na kongresie wezmą udział czołowe postaci polskiej prawicy (i nie tylko!).

W pierwszej debacie pt. Synteza narodowo-państwowa czy separacja? Polska prawica wobec państwa wezmą udział: Damian Adamus, Konrad Bonisławski, Łukasz Warzecha i Leszek Skiba. Uczestnicy debaty postarają się odpowiedzieć na pytania: Po co dziś narodowi państwo? Czy państwo jest zagrożeniem dla narodu i jego wolności, a może naturalnym sojusznikiem w jego rozwoju?

Druga debata jest dyskusją nad manifestem Nowego Ładu. Na pytanie czy „Polska potrzebuje dziś nowoczesnego nacjonalizmu” postarają się odpowiedzieć Adam Szabelak, Krzysztof Bosak, Rafał Ziemkiewicz i Jakub Siemiątkowski.

Z kolei ostatnia dyskusja poruszy temat rozwoju Polski. Jakie są dziś najważniejsze bariery polskiego rozwoju? Z czego wynika sukces ruchów #TakDlaCPK i co mówi to o przemianach w polskim społeczeństwie? O tym debatować będą Mateusz Morawiecki, Jakub Dymek i Artur Krawczyk w panelu pt. Wyzwolić potencjał Polski. Co hamuje nasz rozwój?

Czytaj też:

Lewicowa rewolucja kulturalnaCzytaj też:

Lisicki: Tuska może uratować tylko wzmożenie wojenne. Ziemkiewicz: System sprawiedliwości w ruinie