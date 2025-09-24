Kidawa-Błońska zadowolona. "Tak to ma wyglądać"

Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski reprezentowali Polskę na 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Obaj politycy w mocnych słowach odnieśli się do agresywnych działań Rosji – zarówno w kontekście ataków na Ukrainę, jak i coraz częstszych naruszeń przestrzeni powietrznej NATO. Nie zabrakło nawiązań na sytuacji Polski i przedarcia się na nasz teren wielu dronów z Rosji.

We wtorek w Polsat News europoseł PiS Beata Szydło pozytywnie odniosła się do przemówienia wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w ONZ. – Czy pani byłaby w stanie powiedzieć też coś dobrego o ostatniej aktywności zagranicznej Karola Nawrockiego? – zapytał dziennikarz tej stacji marszałek Senatu z KO.

"Tak powinno to wyglądać"

– To było tak, jak powinno wyglądać. Politycy polscy mówili o tych samych sprawach, nazywali rzeczy po imieniu, pokazywali takie same rozwiązania i co ważne – pokazali, że są razem. A takie symbole w polityce zagranicznej są ważne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Tak że dobrze, że tak się stało – odpowiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Polityk KO była też pytana o słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który powiedział, Ukraina jest w stanie odzyskać wszystkie swoje terytoria sprzed 24 lutego 2022, a rosyjska gospodarka jest słaba. Marszałek Senatu została zapytana, czy Nawrocki miał wpływ na przyjęcie takiej narracji przez amerykańskiego lidera. – Na pewno przyczyniła się do tego aktywności wszystkich polityków europejskich i pana prezydenta Karola Nawrockiego, i wicepremiera Radosława Sikorskiego, premiera Donalda Tuska i prezydenta (Francji – red.) Emmanuela Macrona. Wszystkich – podkreśliła.

Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że Polska powinna "szukać sojuszy w Europie, ze Stanami Zjednoczonymi, ze wszystkimi, którzy mogą być po demokratycznej stronie".

