Zełenski złożył propozycję Polsce. "To jest możliwe"

– Ukraina proponuje Polsce i wszystkim naszym partnerom zbudowanie wspólnej, niezawodnej tarczy przeciwko rosyjskim zagrożeniom z powietrza – oświadczył Wołodymyr Zełenski podczas Warsaw Security Forum. Przywódca argumentował, że realizacja tego projektu jest możliwa dzięki ukraińskim doświadczeniom bojowym. – To jest możliwe. Ukraina potrafi zwalczać wszystkie rodzaje rosyjskich dronów i rakiet, a jeśli będziemy działać w regionie razem, to będziemy dysponowali wystarczającą ilością broni i odpowiednimi zdolnościami produkcyjnymi – przekonywał prezydent.

Zełenski zwrócił uwagę, że podejście Waszyngtonu do kwestii Ukrainy i bezpieczeństwa Europy uległo zmianie. – Dziś stanowisko prezydenta Donalda Trumpa jest, moim zdaniem, naprawdę wyważone. Prezydent Trump wspiera stanowisko Ukrainy, choć niewątpliwie chce pozostać mediatorem między nami a Rosją, aby zakończyć tę wojnę – stwierdził.

Tusk o "upiornym projekcie". "To jest nasza wojna"

Warsaw Security Forum to coroczne międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. W tegorocznej edycji biorą udział politycy, eksperci ds. bezpieczeństwa, wojskowi, dyplomaci i przedstawiciele organizacji międzynarodowych z 90 krajów. Podczas wydarzenia przemówienie wygłosił premier Donald Tusk.

Szef polskiego rządu ocenił, że wojna na Ukrainie jest tylko częścią "upiornego projektu, który raz na jakiś czas pojawia się na świecie". – Celem tego politycznego projektu jest zawsze to samo: jak zniewolić narody, jak odebrać wolność poszczególnym ludziom, co zrobić, żeby zatriumfowały autorytaryzmy, despocje, okrucieństwo, brak praw człowieka – powiedział. Tusk zauważył, że Ameryka ma prawo domagać się większego zaangażowania od Europy, tak jak my mamy prawo oczekiwać od Ameryki, aby traktowała wspólnotę transatlantycką jako absolutny priorytet. – Musimy mieć świadomość, że to jest nasza wojna – podkreślił.

Czytaj też:

"Rosyjscy specjaliści monitorują". Kreml reaguje na sygnały z USA