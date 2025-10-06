Hołownia ma konkurencję w kraju. Kolejny Polak chce iść do ONZ

Informację podało radio TOK FM. "Roman Mazur swego czasu był kandydatem Polski 2050 na europosła. Mandatu nie zdobył, później zaangażował się w pracę w organizacji pozarządowej pomagającej uchodźcom z Afryki" – czytamy.

Ryszard Petru z Polski 2050 pytany, czy wiedział o tej kandydaturze, mówi: – Nie znam, nic o tym nie wiem.

Petru zwraca uwagę, że na tego typu międzynarodowe stanowiska liczy się poparcie "rządów i prezydentów". – Nie traktowałby tego zbyt poważnie, ale od pana się o tym dowiaduje – stwierdza poseł.

Hołownia w USA. Marszałek Sejmu rozmawiał z szefową ZO ONZ

Szef Polski 2050 przekazał, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców piastuje od 2016 r. Włoch Filippo Grandi, zawodowy dyplomata. Polska Agencja Prasowa podaje, że polityk ma spotkać się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem w Nowym Jorku, o godz. 21.30 polskiego czasu.

"W ramach wizyty w USA marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock" – poinformowała w piątek Kancelaria Sejmu.

Podczas rozmowy poruszono m. in. najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, a także reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych, również jeśli chodzi o możliwość większego zaangażowania parlamentów krajowych w prace ONZ.

"Marszałek i Przewodnicząca zgodzili się, że moment kryzysu współpracy multilateralnej należy wykorzystać jako szansę do gruntownej reformy Organizacji" – przekazała Kancelaria.

