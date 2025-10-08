Kolejny ruch Żurka. Chce wykluczenia sędziów

W komunikacie podpisanym przez prof. Annę Adamiak, rzecznik prasową prokuratora generalnego wyjaśniono, że chodzi o sędziów: dr. hab. Tomasza Demendeckiego – prof. UMCS, dr. hab. Marka Dobrowolskiego – prof. KUL, Marka Motuka, dr. Marka Siwka, dr. hab. Marię Szczepaniec – prof. UKSW, dr. hab. Pawła Wojciechowskiego.

Wyjaśniono, że prokurator generalny „zwrócił uwagę na obowiązek prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zapewnienia prawa do sądu ustanowionego ustawą”.

Żurek chce wykluczenia sędziów. Tak tłumaczy swój apel

„Realizacja tego prawa nie jest możliwa w sytuacji, gdy procedura powoływania sędziów wykonujących czynności w tej izbie była obarczona wadami, wynikającymi z nadmiernego wpływu władzy ustawodawczej i wykonawczej na proces nominacyjny. Prowadzi to do pozbawienia stron postępowań gwarancji wynikających z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i stanowi przesłankę do podważenia legitymacji sądu orzekającego w składach ukształtowanych z udziałem osób powołanych w takiej procedurze” – czytamy.

W komunikacie oceniono, że „stanowisko prokuratora generalnego znajduje oparcie w utrwalonym orzecznictwie trybunałów europejskich, w tym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. Jak czytamy „organy te konsekwentnie wskazują, że sąd może zostać uznany za ustanowiony ustawą jedynie wówczas, gdy procedura powoływania jego sędziów gwarantuje ich niezależność od władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz zapewnia społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości”.

Dodano, że „sposób powoływania składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz wykonywanie czynności orzeczniczych w ramach kompetencji tej Izby, przez osoby powołane na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego z udziałem KRS niespełniającej konstytucyjnych kryteriów powoduje, że nie można uznać, iż w takiej sytuacji Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego spełnia warunki sądu ustanowionego ustawą”.

Waldemar Żurek zaznaczył ponadto, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego została powołana w miejsce – jak stwierdził – „nielegalnej” Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jednak procedura jej ukształtowania wymaga ustawowej, gruntownej zmiany systemowej.

„Arbitralne decyzje prezydenta RP, jako organu władzy wykonawczej, na mocy których dokonuje wyboru członków tej izby bez określonych ustawowo kryteriów, bez jakiegokolwiek uzasadnienia, a niekiedy wbrew woli niektórych spośród nich, nie mogą stanowić podstawy do uznania jej za sąd niezależny i bezstronny” – napisano w komunikacie.

Zdaniem Prokuratury Generalnej „dodatkowo listę kandydatów na członków izby przedstawiła prezydentowi RP osoba, wobec której istnieją poważne wątpliwości dotyczące zarówno powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, jak i wskazania na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, a także utrzymująca bliskie relacje z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej, w szczególności z prezydentem RP, który podjął decyzję zarówno o jej powołaniu, jak i o powołaniu do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN osób wskazanych w piśmie”.

