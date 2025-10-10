Ukraina uhonorowała Sikorskiego. Szef MSZ dołączył do Tuska i Komorowskiego

– Jest mi szczególnie miło być w tym historycznym gmachu i dołączyć do tak znamienitego grona. I to na uczelni, która kiedyś była kuźnią kadr polskiej dyplomacji, a dzisiaj jest kuźnią dyplomacji niepodległej Ukrainy – powiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki.

Szef polskiej dyplomacji został doktorem honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego. Tym samym dołączył m.in. do premiera Donalda Tuska, byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz byłego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, którzy w przeszłości również otrzymali takie wyróżnienie.

Podczas piątkowej uroczystości dziekan wydziału stosunków międzynarodowych ukraińskiej uczelni Markijan Malski nazwał Sikorskiego "jednym z najwybitniejszych dyplomatów dzisiejszych czasów". Polityk Platformy Obywatelskiej jest już doktorem honoris causa Uniwersytetu Nova w Lizbonie.

Sikorski we Lwowie: To wszystko jest do waszej dyspozycji

– Chciałbym złożyć kondolencje jeszcze raz w związku z barbarzyńskim atakiem na Lwów i region lwowski w ostatnich dniach. Wiemy, że ostatnia noc w Kijowie też jest dramatyczna. Polska już obraduje, zastanawia się, w jaki sposób wesprzeć Ukrainę, także w tym wymiarze. Generatory, ekstra dostawy prądu, przyspieszona budowa łączy elektroenergetycznych pomiędzy Ukrainą a Polską i oczywiście nasz terminal LNG w Świnoujściu jest do waszej dyspozycji – powiedział na konferencji prasowej we Lwowie Radosław Sikorski.

– Rzeczywiście te naloty są bardzo poważne. To jest kolejna eskalacja po to, żeby zastraszyć ludzi przed zimą. Uderzenia w cele cywilne są zbrodniami wojennymi. Putin już ma zarzuty za porywanie i rusyfikowanie ukraińskich dzieci. Myślałem, że już mu wystarczy, a tu kolejne ataki. I to jest coś, na co rzeczywiście powinniśmy zareagować wzmożeniem sankcji na Rosję i wzmożeniem pomocy dla Ukrainy – podkreślił szef MSZ.

