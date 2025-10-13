Kaczyński pisze o "oszustwach Tuska": Polacy, czas otworzyć oczy!

15 października miną dwa lata od zwycięstwa wyborczego centrolewicowej koalicji w wyborach parlamentarnych. Z tej okazji Jarosław Kaczyński zamieścił ostry wpis, w którym krytykuje obecne rządy. Jego zdaniem mamy do czynienia z "dwoma latami chaosu".

"Będą Wam wmawiali, że jest lepiej, taniej, a obietnice zostały spełnione. Oszustwa Tuska nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością. Zafundowali za to rozczarowanie, bezczelne łamanie prawa i #2lataChaosu. Fala kłamstwa, która doprowadziła ich do władzy, nieustannie trwa... Wystarczy! Polacy, czas otworzyć oczy!" – napisał prezes PiS na portalu X.

Prawie połowa Polaków chce, żeby Tusk odszedł

"Czy Pana(i) zdaniem, Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera?" – takie pytanie postawiono w nowym sondażu. Od jakiegoś czasu w przestrzeni medialnej pojawiają się spekulacje dot. zastąpienia Tuska przez obecnego wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

47 procent Polaków opowiada się za wymianą Donalda Tuska na stanowisku premiera, w tym 32 proc. w sposób zdecydowany – wynika z badania pracownio Opinia24 przeprowadzonego dla RMF FM. Przeciwnego zdania jest 32 proc. respondentów (17 proc. zdecydowanie nie chce zmiany). 21 proc. nie ma na ten temat zdania.

"Największą chęć zmiany premiera wykazują osoby młode: aż 59 procent w wieku 25-29 lat i 56 procent w grupie 30-39 lat. W tej samej grupie znaczna część deklaruje "zdecydowanie tak" (odpowiednio 43 proc. i 29 proc.). W odwrotnym kierunku spoglądają najstarsi ankietowani (60+), z których 42 proc. nie chce zmieniać premiera. Podobne różnice widać również w podziale według wykształcenia – osoby z zawodowym wykształceniem częściej (53 proc.) popierają zmianę, podczas gdy wśród mających wyższe wykształcenie dominują głosy przeciw (38 proc.)" – opisuje RMF FM.

