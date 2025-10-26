Brukselski Dom Wariatów
Kraj
  Rafał A. Ziemkiewicz

Brukselski Dom Wariatów

Czy może być coś bardziej odrealnionego niż postawa brukselskich elit? Tak – zachowanie elit polskich, zarówno tych z PO, jak i z PiS, które z kolei wszystkie szanse polskiego rozwoju widzą wciąż wyłącznie w ścisłym związku z Unią Europejską, ignorując wszelkie oczywiste dowody jej rozkładu

"UE ma zostać globalną przemysłową potęgą. Jest nowa strategia klimatyczno-energetyczna" – poinformowały w połowie miesiąca polskie media, przeważnie przepisując depeszę PAP, która powtarzała z kolei słowo w słowo oficjalny unijny komunikat: "Odnawialne źródła energii pozostaną fundamentem unijnej transformacji. UE musi zwiększyć moce produkcyjne w sektorze czystych technologii – poinformowała KE w zaprezentowanej nowej strategii klimatyczno-energetycznej, której celem jest wzmocnienie pozycji Europy na globalnych rynkach".

Nasze media, obchodzące akurat – wbrew elementarnej arytmetyce – drugą rocznicę wyborów parlamentarnych jako półmetek rządów Donalda Tuska, rozpoczętych 13 grudnia 2023 r., i jak zwykle zajęte głównie relacjonowaniem międzypartyjnych połajanek, nie nadały tej informacji szczególnej rangi.

