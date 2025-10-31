Bilety lotnicze za ponad 120 tys. złotych. Podano koszt wyjazdu Hołowni do USA

W trakcie pobytu w USA Szymon Hołownia odbył rozmowy m.in. z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock oraz z sekretarzem generalnym Antonio Guterresem. Spotkania miały charakter oficjalny i wynikały z agendy wizyty marszałka Sejmu. Jednocześnie niedługo przed wizytą lider Polski 2050 poinformował, że aplikuje na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Kancelaria Sejmu, w odpowiedzi na pytania TVN24 przekazała, że wyjazd Szymona Hołowni miał status wizyty marszałka Sejmu, a więc koszty pokryła Kancelaria. Pełne kwoty będą znane po zakończeniu rozliczeń. Teraz poznaliśmy wstępne wyliczenia, obejmujące transport i świadczenia.

Podano, że koszt biletów lotniczych wyniósł 123 747,14 zł, diet 2340,75 zł, a ubezpieczenia 200 zł. "Pozostałe kwoty dotyczące zakwaterowania nie są jeszcze znane" – informuje Kancelaria, zaznaczając, że wciąż trwają rozliczenia z placówkami dyplomatycznymi współorganizującymi wyjazd.

Polacy nie chcą Hołowni w polityce? Zaskakujące wyniki sondażu

Polacy nie chcą Szymona Hołowni w polityce? Zgodnie z wynikami sondażu ponad połowa ankietowanych twierdzi, że najlepiej odnalazłby się w innej roli. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia najlepiej odnalazłby się w roli niezwiązanej z polityką, uważa 57 proc. respondentów – wynika z sondażu IBRiS dla "Faktu". 8 proc. ankietowanych dalej widziałoby go w roli marszałka Sejmu, a 2 proc. w roli wysokiego komisarza w ONZ.

W sondażu IBRiS dla dziennika „Fakt” Polaków zapytano „w jakiej roli najlepiej odnalazłby się Szymon Hołownia”?

57 proc. badanych odpowiedziało, że "w roli niezwiązanej z polityką", 15 proc. oceniło „trudno powiedzieć/nie wiem”, 8 proc. dalej widziałoby Szymona Hołownię w roli marszałka Sejmu. 7 proc. badanych uważa, że powinien zostać w polityce, ale nie na stanowisku marszałka lub wicemarszałka Sejmu.

W roli ambasadora RP w USA Szymona Hołownię widziałoby 5 proc. ankietowanych. Również 5 proc. na stanowisku wicemarszałka Sejmu.

Zaledwie 2 proc. widzi marszałka Hołownię w roli wysokiego komisarza w ONZ.

