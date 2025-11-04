Braun z nagrodą od białoruskiej organizacji propagandowej

To organizacja współpracująca z reżimowymi władzami białoruskimi i sympatyzująca z Kremlem. Jej szefem jest Dmitrij Bieliakow, który według ustaleń portalu reform.by, wcześniej pracował w białoruskim KGB.

Fundacja wręczyła nagrody "za działania na rzecz pokoju i praw człowieka". W tym roku wśród laureatów znalazło się dwóch Polaków: europoseł Grzegorz Braun oraz Tomasz J., były działacz prorosyjskiej partii "Zmiana" i współpracownik Mateusza Piskorskiego – podał portal OKO.Press.

Dezerter Czeczko. Tragiczne losy uciekiniera na Białoruś

Emil Czeczko to były polski żołnierz, który porzucił posterunek w pasie przygranicznym i uciekł na terytorium Białorusi, gdzie – jak oświadczyły tamtejsze władze – miał poprosić o azyl, ponieważ "nie zgadza się z polityką polskiego rządu".

W grudniu 2021 roku roku białostocka prokuratura wystawiła za mężczyzną list gończy. Śledczy stwierdzili, że Emil Cz. powinien odpowiadać za dezercję, za którą grozi 10 lat więzienia. Badane było także, czy mundurowy współpracował z obcym wywiadem przeciwko swojemu państwu w czasie ataku hybrydowego ze strony Białorusi z wykorzystaniem nielegalnych imigrantów na granice państwowe.

Mężczyzna miał zaginąć 16 grudnia 2021 roku. Żołnierz sprawiał problemy. Jego przełożeni mieli o tym wiedzieć, ale czekali, aż sam odejdzie ze służby. Do odsłużenia zostało mu raptem kilka dni. Wojskowy zniknął z posterunku i zostawił broń. Poszukiwania trwały kilka godzin. Polak miał przejść na stronę białoruską. Tam zatrzymano go w pasie przygranicznym. Władze Białorusi podały, że obywatel RP wystąpił o azyl.

W kolejnych dniach Emil Czeczko udzielał wywiadów białoruskiej telewizji państwowej. Mówił o zabójstwach migrantów i wolontariuszy, jakich mieli się dopuszczać polscy strażnicy graniczni oraz żołnierze. Mężczyzna został znaleziony martwy 17 marca 2022 roku w Mińsku na Białorusi. Zginął przez powieszenie.

