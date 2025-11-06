Czarzasty do Ziobry: Pamiętasz śmierć Barbary Blidy? Chcieliście ją upodlić

– Pamiętasz sprawę Blidy? Była wielokrotnie przesłuchiwana. Opowiadała, że wzywano ją do prokuratury i czekała pod drzwiami prokuratora pięć-sześć godzin – powiedział Czarzasty w nagraniu zamieszczonym w czwartek (5 listopada) w serwisie X.

– Chcieliście ją upodlić, poniżyć. Pamiętasz jak weszli do niej do domu? Przynieśli jej śmierć. Ty i (Bogdan) Święczkowski byliście o tym informowani – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

– Dlaczego takie sytuacje zdarzały się, kiedy byłeś prokuratorem generalnym? Wchodzili do ludzi z kamerami, ludzie ginęli, byli zastraszani. Co wtedy myślałeś? Czy informowaliście ze Święczkowskim o tym Kaczyńskiego? Czy chwalił was za to? Czy byliście wtedy z siebie dumni? – zapytał Ziobrę Czarzasty.

– Myślisz czasami o niej? O Barbarze Blidzie? Będziesz o niej myślał wtedy, kiedy będziemy głosowali kwestię twojego immunitetu? Bo ja będę o niej myślał. I jestem po to, żeby ci o tym przypominać – zakończył.

Śmierć Barbary Blidy

Barbara Blida odebrała sobie życie 25 kwietnia 2007 r. w łazience własnego domu w Siemianowicach Śląskich, podczas próby zatrzymania, zorganizowanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem prokuratury. Szefem ABW był wówczas Bogdan Święczkowski, a prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Blida była podejrzewana o pomocnictwo w przekazaniu łapówki w śledztwie związanym z tzw. mafią węglową. Postrzeliła się śmiertelnie w klatkę piersiową. Okoliczności śmierci byłej posłanki SLD wciąż budzą kontrowersje.

Prokuratura wnioskuje o areszt dla Ziobry

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa zajmie się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Zdaniem śledczych, Ziobro w czasie, gdy był szefem MS i PG, założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

PK zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości popełnienie 26 przestępstw. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Wniosek w sprawie Ziobry trafił do Sejmu pod koniec października. Skierował go minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Ziobro odrzuca wszystkie zarzuty. Ostateczną decyzję w jego sprawie Sejm ma podjąć w piątek.

