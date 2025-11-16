Skandal z udziałem polityków PiS. Tusk: Mdłości można dostać

Sąd Okręgowy w Tarnowie skazał czterech urzędników i notariusza za próbę przejęcia domu Henryka W., mieszkańca DPS. Wśród skazanych są samorządowcy związani z PiS.

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Sąd skazał na karę więzienia działaczy PiS z Małopolski za wyłudzenie nieruchomości od niepełnosprawnego pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej. Wygląda jak system. Mdłości można dostać" – napisał szef rządu na portalu X.

Skandal z udziałem działaczy PiS

Według ustaleń śledczych plan przejęcia nieruchomości przygotował wójt Szerzyn, Grzegorz G. Po śmierci ojca Henryka W. w 2020 r. doprowadzono do sporządzenia aktu darowizny bez podstaw prawnych, co sędzia Marcin Hebda określił jako "karygodne ograbienie".

Henryk W. zeznał, że u notariusza pojawił się bez opiekunki i pielęgniarki, a sam nie mógł świadomie podjąć decyzji. – Notariusz dał mi kartkę, żebym podpisał – mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Mimo to notariusz uznał go za osobę "całkiem zdrową".

W toku śledztwa ustalono, że Anna G. próbowała wpływać na pracowników DPS i zabrała dokumenty placówki. Starosta Roman Ł. i sama G. zamierzają składać apelacje, choć sąd wskazał, że oskarżeni utrudniali dochodzenie.

Dyrektorka DPS, Marta Jamrozik, która stanęła w obronie pensjonariusza, została decyzją powiatu zwolniona. Choć sąd pracy nakazał jej powrót, napotkała przeszkody w objęciu stanowiska.

PiS zawiesza polityków

Po nagłośnieniu afery PiS zawiesił członkostwo skazanych, choć część z nich nadal była aktywna lokalnie. Wyrok może na stałe zamknąć im drogę do pełnienia funkcji publicznych.

Równocześnie trwa dochodzenie w sprawie innych podejrzanych działań samorządowców, m.in. "kupna powiatowych działek przez osoby blisko związane ze starostwem", co – jak podaje prokuratura – może stanowić przestępstwo.

