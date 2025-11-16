Policja zatrzymała mężczyznę, który groził Nawrockiemu

Na PGE Narodowym Polacy zmierzyli się w piątek z Holendrami w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Mecz zakończył się rezultatem 1:1. O obecności głowy państwa na stadionie, w serwisie X poinformował oficjalny profil Reprezentacji Polski "Łączy nas piłka". Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym widać Nawrockiego i jego syna, Antoniego. Pod postem PZPN pojawiło się wiele komentarzy. Jeden z nich szybko przykuł uwagę internautów. Profil "Służby w akcji" zauważył, że jeden z użytkowników o nazwie "bucc" w komentarzach opublikował fotografię, na której widać broń, a w treści wpisu: "do zobaczenia Karolku".

W sobotę rano stołeczna policja opublikowała komunikat. "Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku. W odniesieniu do samego zdjęcia, które wykorzystano w przedmiotowym poście – fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych" – przekazano.

Wieczorem tego samego dnia policja przekazała, że funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w sprawie gróźb. "To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego" – poinformowano w komunikacie. Sprawa dotyczy przestępstwa z art. 190 par.1 kk, za które grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

twitter

Szef gabinetu komentuje

– Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Tych gróźb po wyborach było już wiele. To jest efekt nakręcania spirali nienawiści wobec prezydenta Karola Nawrockiego, próba podważenia tej prezydentury oraz podważenia pozycji prezydenta od pierwszego dnia – ocenia w rozmowie z WP, Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

– Konto, z którego wrzucono ten post, było właśnie określone jako "silni razem". To pokazuje, do czego prowadzi ta polityka nienawiści – dodaje minister. I dodaje, że "prezydent jest zdecydowany i zdeterminowany w swoich działaniach, pomimo tego że od pierwszych dni jego prezydentury są tego typu groźby".

– Karol Nawrocki spotyka się z Polakami, prowadzi taką prezydenturę, jaką obiecał w kampanii wyborczej. Nic go nie zatrzyma. Obiecał Polakom aktywną prezydenturę i taka ona będzie – podkreśla Szefernaker.

Czytaj też:

Groźba pod adresem prezydenta. Niepokojące zdjęcie w sieciCzytaj też:

Nie będzie postępowania ws. gróźb wobec posła PiS. "Gdy chodziło o Owsiaka..."