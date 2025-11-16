19-latek groził Nawrockiemu. Prokuratura: Zatrzymany przyznał się do winy

W niedzielę odbyły się czynności procesowe w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście-Północ z udziałem 19-latka podejrzanego o groźby wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Prokurator Piotr Antoni Skiba potwierdził, że mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Zastosowano dozór policji, a także zakaz zbliżania się do prezydenta i jego siedzib. Prokurator Skiba powiedział, że formalne doniesienie o groźbach złożyła Służba Ochrony Państwa. Na dalszym etapie postępowania planowane jest przesłuchanie prezydenta Nawrockiego, który będzie występował jako pokrzywdzony.

Wiadomo, że zatrzymany to 19-letni uczeń szkoły zawodowej, obywatel Polski. W związku z poważnym charakterem zarzutów prokuratura zastosowała nadzorcze środki ostrożności.

Groźby w internecie

Na PGE Narodowym Polacy zmierzyli się w piątek z Holendrami w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Mecz zakończył się rezultatem 1:1. O obecności głowy państwa na stadionie, w serwisie X poinformował oficjalny profil Reprezentacji Polski "Łączy nas piłka". Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym widać Nawrockiego i jego syna, Antoniego. Pod postem PZPN pojawiło się wiele komentarzy. Jeden z nich szybko przykuł uwagę internautów. Profil "Służby w akcji" zauważył, że jeden z użytkowników o nazwie "bucc" w komentarzach opublikował fotografię, na której widać broń, a w treści wpisu: "do zobaczenia Karolku".

W sobotę rano stołeczna policja opublikowała komunikat. "Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku. W odniesieniu do samego zdjęcia, które wykorzystano w przedmiotowym poście – fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych" – przekazano.

Wieczorem tego samego dnia policja przekazała, że funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w sprawie gróźb. "To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego" – poinformowano w komunikacie. Sprawa dotyczy przestępstwa z art. 190 par.1 kk, za które grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Rodzina Nawrockich po przeprowadzce. "Remont niemal zakończony"