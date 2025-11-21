Nowy wicepremier? "Ta nominacja zostanie dokonana"

– My jesteśmy poważnymi partnerami, podobnie premier Tusk, wszyscy partnerzy koalicjanci. Potwierdziliśmy to jeszcze raz latam tego roku przy rozmowie o rekonstrukcji rządu. Więc spodziewam się, że premier w odpowiednim momencie, też nie będę mu stał nad głową i krzyczał: już, już teraz – stwierdził.

Szymon Hołownia dodał, że "rozmawialiśmy o tym bardzo jasno z panem premierem i pan premier zadeklarował, że w czasie, w którym wspólnie ustalimy, ta nominacja zostanie dokonana i spodziewam się, że tak będzie". – My oczekujemy też na dokończenie rekonstrukcji rządu na poziomie wiceministrów z naszej strony – podkreślił.

Hołownia zrezygnował. Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu

Szymon Hołownia 13 listopada złożył rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. We wtorek posłowie wybrali Włodzimierza Czarzastego na nowego marszałka. Zapis o tym, że Włodzimierz Czarzasty w połowie kadencji zastąpi Szymona Hołownię w fotelu marszałka Sejmu, znalazł się w umowie koalicyjnej podpisanej przez liderów KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy.

Pełczyńska-Nałęcz wicepremierem?

Kandydatką Polski 2050 na wicepremiera jest minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Na początku października Szymon Hołownia zaznaczył, że aby zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu, muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, czyli nominowanie na funkcję wicepremiera Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która jest rekomendowana na to stanowisko przez Radę Krajową Polski 2050. Zauważył, że że nominacja zapewni „równowagę w koalicji”.

– Jeżeli Lewica ma mieć marszałka, ma mieć wicepremiera, to my też nie możemy zostać po prostu z samymi ministrami i ewentualnie jednym wicemarszałkiem – powiedział wówczas lider Polski 2050.

