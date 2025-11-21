Porozumienie Nawrockiego z Tuskiem? Niecodzienne wyniki sondażu

Pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, zapytała Polaków w sondażu: „Czy zgadza się Pan/i, że prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk powinni jak najszybciej osiągnąć porozumienie w kwestiach reformy wymiaru sprawiedliwości, ponieważ dalszy konflikt w tej sprawie generuje niepotrzebne koszty polityczne, społeczne i finansowe dla Polaków?”.

Zgodnie z wynikami sondażu, zdecydowana większość Polaków opowiada się za szybkim porozumieniem. Łącznie aż 84,6 proc. respondentów zgadza się z tym stwierdzeniem, z czego 50,7 proc. ankietowanych zdecydowanie się zgadza, a 33,9 proc. raczej się zgadza.

Łącznie zaledwie 5,6 proc. się nie zgadza – 4,4 proc. odpowiedziało „raczej się nie zgadzam”, a 1,2 proc. „zdecydowanie się nie zgadzam”.

Blisko jedna dziesiąta badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Szczególnie wysokie poparcie dla porozumienia jest wśród wyborców koalicji rządzącej. 58 proc. z nich „zdecydowanie się zgadza” z potrzebą konsensusu wokół reformy wymiaru sprawiedliwości. 36 proc. „raczej się zgadza”. Daje to łącznie 94 proc. poparcia.

Zaledwie 4 proc. „raczej się nie zgadza”. 1 proc. „zdecydowanie się nie zgadza”. 1 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Również wyborcy PiS i Konfederacji są przekonani o konieczności porozumienia w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. 49 proc. „zdecydowanie się zgadza”, zaś 30 proc. „raczej się zgadza”. Daje to łącznie 79 proc. poparcia.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 14-16 listopada 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI&CAWI (telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo oraz ankiety online) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

