Czy Nawrocki stanie się liderem prawicy? Polacy zabrali głos w sondażu

W nowym sondażu Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał Polaków, czy prezydent Karol Nawrocki stanie się głównym liderem polskiej prawicy?

Większość ankietowanych – 58 proc. – uważa, że tak. Przeciwnego zdania jest zaś 42 proc. Polaków.

Politolog, prof. Kazimierz Kik, ocenia w rozmowie z gazetą, że "prezydent Karol Nawrocki już jest reprezentantem całej prawicy, gdyż ma poparcie Konfederacji". Politolog zastanawia się jednak, czy taka powinna być rola prezydenta Polski. – Wbrew deklaracjom Karola Nawrockiego z kampanii, nie stara się on zjednoczyć mocno spolaryzowanego politycznie społeczeństwa. Nie jest więc prezydentem Polaków, tylko prezydentem jednego obozu politycznego – stwierdził.

100 dni prezydentury Karola Nawrockiego

W połowie listopada minęło 100 dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Wtedy Instytut Badań Pollster w sondażu zadał przy tej okazji ankietowanym drugie pytanie, które brzmiało: "Jak oceniasz prezydenta Karola Nawrockiego po 100 dniach urzędowania?".

24 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie dobrze". 25 proc. oceniło prezydenta "raczej dobrze". Z kolei odpowiedź "raczej źle" wskazało 12 proc., a "zdecydowanie źle" – 27 proc. Łącznie dobrą ocenę wystawiło prezydentowi zatem 49 proc. badanych, złą – 39 proc. 12 proc. nie miało zdania.

Przez pierwsze 100 dni swojej prezydentury Karol Nawrocki podpisał 70 ustaw, 13 ustaw zawetował i złożył 11 inicjatyw ustawodawczych.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował m.in. nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. Prezydent odmówił też podpisu pod nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, argumentując to m.in. tym, że świadczenie „800 plus” powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Poza tym prezydent Karol Nawrocki zawetował również nowelizację tzw. ustawy Lex Kamilek, ustawę o deregulacji w zakresie energetyki oraz nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu, a także nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin oraz ustawę dotyczącą utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Badanie wykonano w dniach 15-17 listopada na grupie 1003 dorosłych Polaków.

