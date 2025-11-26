Tusk zapowiada miliardy na obronność. "Uzyskaliśmy akceptację całej Europy"

– Blisko 44 mld euro trafi m.in. na zakup sprzętu dronowego, budowę Tarczy Wschód, rozwój AI w obronności oraz realizację programu Bezpieczny Bałtyk – powiedział szef rządu. – To były wysiłki naszej dyplomacji przez długie tygodnie i miesiące i w końcu uzyskaliśmy tę jednoznaczną akceptację całej Europy, że Tarcza Wschód, tak jak nasza wschodnia granica, to jest wspólny obowiązek całej Unii Europejskiej – wskazał Donald Tusk.

Premier wyjaśnił, że prace nad projektem SAFE trwały od dłuższego czasu i były prowadzone wspólnie przez kilka resortów, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Spraw Europejskich. Kluczowe rozstrzygnięcia zapadły w okresie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Tusk: Tanie kredyty na obronność

– SAFE to wielki europejski projekt bardzo tanich, praktycznie darmowych kredytów. Oczywiście nic nie jest całkowicie za darmo, ale są to pożyczki o wyjątkowo korzystnych warunkach i długich terminach spłaty. Polska stała się największym beneficjentem tego programu – powiedział premier.

Szef rządu zaznaczył, że w ramach programu Polska otrzyma 44 miliardy euro, które zostaną przeznaczone na "zakup sprzętu dronowego, na Tarczę Wschód". – To jest nie tylko kwestia naszego bezpieczeństwa wprost, takiego militarnego, ale to jest wielki program rozwojowy. Nie ma w tym słowa przesady, że dzięki tym działaniom, mówię tutaj o projekcie SAFE, ale także naszym decyzjom dotyczącym pieniędzy, jakie przeznaczamy na obronę, w tym przemysł obronny, polski przemysł obronny państwowy i prywatny rozwija się dynamicznie i błyskawicznie. Byliśmy na targach w Kielcach i było to było wyraźnie widać – mówił Donald Tusk.

– SAFE będzie także tutaj programem, z którego skorzysta polski przemysł obronny i to w tej najważniejszej dla nas wersji – czyli najbardziej innowacyjnej, przynoszącej w związku z tym korzyści także dla całej gospodarki – podsumował.

