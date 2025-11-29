Nowa partia polityczna jeszcze przed wyborami? Polacy zdecydowali

Onet, na którego zlecenie przeprowadzono sondaż, zauważa, że na polskiej scenie politycznej od lat dominują dwie partie – KO i PiS. Mimo tego, że pojawiały się różne nowe ugrupowania, to żadne z nich, poza Konfederacją, nie utrzymała dobrych sondaży.

"Wyborcy oczekują świeżości i nowych pomysłów. W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2027 roku pytanie o pojawienie się nowej partii nabiera szczególnego znaczenia" – wskazuje portal.

Nowa partia polityczna? Sondaż: Polacy zabrali głos

Pracownia SW Research, na zlecenie Onetu, przeprowadziła sondaż, w którym zadała ankietowanym pytanie: "Czy liczy Pani/Pan na pojawienie się nowej partii, która zmieni układ sił na scenie politycznej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku?".

Niemal co trzeci ankietowany – 32,1 proc. – oczekuje zmiany na scenie politycznej. Zdaniem tych badanych, obecne ugrupowania nie spełniają oczekiwań, a nowa siła mogłaby wprowadzić nową jakość i świeże pomysły.

Jednak największa grupa w badaniu – 42,8 proc. – chce stabilizacji i przewidywalności, a co za tym idzie, nie oczekuje na nową partię polityczną.

Nieco ponad jedna czwarta badanych – 25,1 proc. – nie potrafi ocenić, czy nowa partia jest potrzebna. "Ich niezdecydowanie może wynikać z braku wiary w realną zmianę lub przekonania, że w polskiej polityce »wszyscy są tacy sami«" – stwierdza portal.

Sondaż został zrealizowany w dniach 25-26 listopada 2025 roku przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 844 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Czytaj też:

Tylko cztery partie w Sejmie. Zaskakujący wynik partii Brauna w nowym sondażuCzytaj też:

Nawrocki czy Trzaskowski? Tak dziś zagłosowaliby Polacy