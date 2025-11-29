Nowa partia polityczna jeszcze przed wyborami? Polacy zdecydowali
Nowa partia polityczna jeszcze przed wyborami? Polacy zdecydowali

Posiedzenie Sejmu, zdjęcie ilustracyjne
Posiedzenie Sejmu, zdjęcie ilustracyjne Źródło: X / @KancelariaSejmu
Nowa partia polityczna? W nowym sondażu Polaków zapytano, czy liczą na pojawienie się nowego ugrupowania, które zmieni układ sił na polskiej scenie politycznej przed wyborami parlamentarnymi.

Onet, na którego zlecenie przeprowadzono sondaż, zauważa, że na polskiej scenie politycznej od lat dominują dwie partie – KO i PiS. Mimo tego, że pojawiały się różne nowe ugrupowania, to żadne z nich, poza Konfederacją, nie utrzymała dobrych sondaży.

"Wyborcy oczekują świeżości i nowych pomysłów. W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2027 roku pytanie o pojawienie się nowej partii nabiera szczególnego znaczenia" – wskazuje portal.

Nowa partia polityczna? Sondaż: Polacy zabrali głos

Pracownia SW Research, na zlecenie Onetu, przeprowadziła sondaż, w którym zadała ankietowanym pytanie: "Czy liczy Pani/Pan na pojawienie się nowej partii, która zmieni układ sił na scenie politycznej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku?".

Niemal co trzeci ankietowany – 32,1 proc. – oczekuje zmiany na scenie politycznej. Zdaniem tych badanych, obecne ugrupowania nie spełniają oczekiwań, a nowa siła mogłaby wprowadzić nową jakość i świeże pomysły.

Jednak największa grupa w badaniu – 42,8 proc. – chce stabilizacji i przewidywalności, a co za tym idzie, nie oczekuje na nową partię polityczną.

Nieco ponad jedna czwarta badanych – 25,1 proc. – nie potrafi ocenić, czy nowa partia jest potrzebna. "Ich niezdecydowanie może wynikać z braku wiary w realną zmianę lub przekonania, że w polskiej polityce »wszyscy są tacy sami«" – stwierdza portal.

Sondaż został zrealizowany w dniach 25-26 listopada 2025 roku przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 844 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Źródło: DoRzeczy.pl / Onet.pl
