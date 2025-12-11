Polacy nie chcą zeroemisyjnych aut. Jak wypadamy na tle UE?

"Na polskich drogach przybywa pojazdów zeroemisyjnych, napędzanych elektrycznie lub wodorowo (z wykorzystaniem ogniw paliwowych). Choć wciąż stanowią one niewielki procent wszystkich samochodów osobowych, ich systematyczny wzrost pokazuje stopniową transformację transportu w kierunku rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku. W 2024 r. pojazdy te stanowiły już 0,3 proc. wszystkich pojazdów osobowych w Polsce wobec zaledwie jednej setnej promila w 2015 r." – czytamy w raporcie.

Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku zeroemisyjnych autobusów, autokarów i trolejbusów – ich odsetek wzrósł w tym okresie z 0,6 proc. do 1,5 proc. Mimo postępów Polska wciąż odbiega od przeciętnej dla UE, gdzie odsetek zeroemisyjnych aut osobowych wynosi 2,2 proc., a zeroemisyjnych autobusów, autokarów i trolejbusów – 3,4 proc., wskazano.

Polska w ogonie UE

Polska (obok Grecji) należy do krajów UE o najniższym odsetku zeroemisyjnych samochodów osobowych i znajduje się wśród dziesięciu krajów z najniższym odsetkiem zeroemisyjnych autobusów, autokarów i trolejbusów. Z kolei najwięcej pojazdów zeroemisyjnych można spotkać w Danii, Szwecji, Luksemburgu i Holandii, wymieniono w raporcie.

"Polska zajmuje 6. miejsce wśród najbardziej zmotoryzowanych krajów UE, co pokazuje, jak ważną rolę w naszym codziennym transporcie odgrywają samochody. W latach 2015-2024 liczba samochodów na 1 tys. mieszkańców w Polsce wzrosła z 474 do 629 i obecnie przewyższa średnią unijną, która w tym czasie zwiększyła się z 508 do 578 pojazdów" – czytamy dalej.

Jednocześnie flota pojazdów w naszym kraju jest jedną z najstarszych w Unii. Z danych Stowarzyszenia Europejskich Producentów Pojazdów (ACEA) wynika, że w 2023 r. średni wiek samochodu w Polsce wynosił ok. 15 lat, a w Unii – 13 lat. Większość samochodów w Polsce ma już ponad 10 lat. Odsetek takich pojazdów wzrósł z 68 proc. w 2015 r. do 76 proc., w 2024 r., co plasuje Polskę na 3. miejscu w UE pod względem liczby najstarszych aut. Z kolei odsetek nowych samochodów, czyli tych poniżej 2 lat, pozostaje stabilny – w latach 2015-2024 oscylował wokół 5-7 proc., podsumowano.

Czytaj też:

"Dziś w nocy to uzgodnili". Bosak alarmuje ws. nowych planów UECzytaj też:

Brukselskie plany uderzą w floty firmowe? Branża leasingowa, wynajmu i motoryzacji ostrzega na GPW