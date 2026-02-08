News Gawryluk ws. Czarzastego i MSZ. Reaguje rzecznik resortu

Według dziennikarki Polsatu Doroty Gawryluk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty konsultował się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zanim odmówił poparcia wniosku w sprawie przyznania pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

– Marszałek Sejmu taki ma zwyczaj, że konsultuje swoje wypowiedzi dotyczące polityki zagranicznej. To nie była swobodna wypowiedź. Czarzasty miał przygotowane stanowisko, które przeczytał i które skonsultował – podkreśliła dziennikarka.

Poseł PiS, były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, ostro skrytykował te doniesienia. Według niego, jeśli to prawda, że marszałek Sejmu otrzymał akceptację polskiego MSZ, to rząd premiera Donalda Tuska celowo pogarsza relacje z USA, co ma prowadzić m.in. do wycofania wojsk amerykańskich z Polski.

Burza wokół Czarzastego. Rzecznik MSZ reaguje na ustalenia Gawryluk

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał w niedzielę (8 lutego), że Sikorski i Czarzasty rozmawiali o tej sprawie, ale dopiero po wpisie ambasadora USA Thomasa Rose'a, który ogłosił, że zrywa wszelkie kontakty z marszałkiem Sejmu.

"Nie wiem, z kim ten news Doroty Gawryluk był «konsultowany», ale jeśli ostatecznym argumentem ma być to, że marszałek czytał z kartki, to jest to bardziej »prawie prawie prawda»" – napisał rzecznik MSZ w serwisie X.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa? "Nie zasługuje"

Włodzimierz Czarzasty zwołał w mijającym tygodniu konferencję prasową, na której tłumaczył, dlaczego jego zdaniem prezydent USA nie zasługuje na pokojowego Nobla.

– Prezydent Trump (...) reprezentuje politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii np. dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne traktowanie innych terytoriów, jak w przypadku Grenlandii – argumentował marszałek Sejmu.

Trump otwarcie zabiega o nagrodę Nobla, przekonując, że "zakończył osiem wojen". Kilka dni temu ogłosił, że wkrótce wygasi kolejny konflikt – w Sudanie.

