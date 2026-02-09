"Jak słoń". Prezydencki minister wskazuje, co powinien zrobić Czarzasty

Decyzję o zerwaniu kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose.

"Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — napisał na platformie X amerykański dyplomata.

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany. "Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla" – zaczął swój wpis na platformie X Włodzimierz Czarzasty.

Lider Lewicy zapewnił, że niezmiennie szanuje USA jako kluczowego partnera Polski, dlatego – podkreślił – z ubolewaniem przyjmuje deklarację ambasadora Toma Rose’a. "[...] ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" – podsumował.

Bogucki: Czarzasty powinien zrezygnować ze stanowiska

Do sprawy odniósł się w poniedziałek na antenie radia TOK FM szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

– Pan marszałek Czarzasty (...) będąc drugą osobą w państwie, marszałkiem Sejmu, powinien znać zasady dyplomacji, powinien nie poruszać się tak jak słoń w składzie porcelany, tylko nawet jeżeli ma odmienne zdanie, do czego ma prawo oczywiście, co do oceny działań tego czy innego polityka, robić to w sposób dyplomatyczny, a nie tak, jakby był publicystą – powiedział prezydencki minister.

Jak stwierdził Bogucki, "pan marszałek Czarzasty w ogóle nie powinien być powołany na to stanowisko".

Zdaniem szef Kancelarii Prezydenta RP, Włodzimierz Czarzasty – "gdyby miał odrobinę takiego genu państwowego" – powinien odejść ze stanowiska. – To przystąpienie do komunistów po stanie wojennym, to co wygadywał na temat muru przy granicy, to, że jakoś tak się zawsze składa, że gdzieś tam bardziej lub mniej wpisuje się w te albo sowieckie, albo moskiewskie interesy... I tak to oceniam. To jest moja ocena – powinien po prostu honorowo złożyć dymisję, zrezygnować z tego stanowiska – zaznaczył Zbigniew Bogucki.

