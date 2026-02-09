Ukrainiec tymczasowo aresztowany. Oszukał mieszkańca Lublina na duże pieniądze

60-letni mieszkaniec Lublina znalazł w internecie ofertę inwestycyjną, która miała zapewnić szybki i wysoki zysk. Mężczyzna zagłodził się na zaproponowane warunki i zdecydował się na przekazanie pieniędzy. Część oszczędności przesłał poprzez bankowość internetową, a część przekazał pośrednikowi. Mężczyzna miał korzystnie sprzedać złoto, a pieniądze wpłacić na platformę handlową. 60-latek cały czas myślał, że jego oszczędności są bezpieczne. Łącznie stracił blisko 350 tys. zł.

27-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany w Warszawie

W ubiegłym tygodniu na terenie Warszawy zatrzymany do kontroli został 27-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna miał przy sobie sporą ilość złota inwestycyjnego – sztabki i monety. W czasie rozmowy z policjantami nie potrafił wyjaśnić pochodzenia złota. Zachowywał się bardzo nerwowo, co wzbudziło podejrzenia policjantów. Jak się okazało, trop doprowadził do Lublina. W trakcie wymiany informacji pomiędzy policjantami z Warszawy i funkcjonariuszami z Lublinie, okazało się, że pieniądze pochodzą z oszustwa, do którego doszło na terenie miasta.

27-letni Ukrainiec od razu trafił do policyjnej celi, zaś złoto zostało zabezpieczone.

Łącznie odzyskano kosztowności o wartości przeszło 100 tys. zł.

60-latek z Lublina uświadomił sobie, że padł ofiarą oszustwa dopiero po rozmowie z funkcjonariuszami.

Ukraińcowi grozi do 10 lat więzienia

Lubelscy policjanci doprowadzili 27-letniego obywatela Ukrainy do prokuratury. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa, co do mienia znacznej wartości. Na wniosek policjantów i prokuratora został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Ukraińcowi grozi do 10 lat więzienia.

