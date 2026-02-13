Niecodzienna akcja warszawskiej policji. "Zdradziły go wystające stopy"

Niecodzienną akcję zmierzającą do zatrzymania poszukiwanego listem gończym 44-latka przeprowadzili kryminalni z warszawskiej Woli. Mężczyzna miał trafić do aresztu tymczasowego w związku z niepłaceniem alimentów. Przed wymiarem sprawiedliwości postanowił ukryć się w zaskakującym miejscu. Kryjówka okazała się jednak nieskuteczna. Mężczyźnie nie udało się przechytrzyć funkcjonariuszy.

Nie płacił alimentów. 44-latek był poszukiwany listem gończym

List gończy wydała Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim. Policjantom udało się ustalić miejsce, gdzie może przebywać poszukiwany.

Kiedy funkcjonariusze przybyli do tego lokalu, pomimo wielokrotnego pukania do drzwi, początkowo nikt ich nie otwierał. Po chwili jednak drzwi otworzyła kobieta, która zapewniała, że 44-latka nie ma w mieszkaniu. To wtedy, jak wynika z relacji mundurowych, mężczyzna podjął błyskawiczną i desperacką decyzję.

Zdradziły go wystające nogi i pies

Poszukiwany ukrył się pod łóżkiem w nadziei, że policjanci go nie zauważą. 44-latek liczył, że w taki sposób nie będzie widoczny i uda mu się uniknąć odpowiedzialności.

Kryjówka okazało się jednak nie do końca dopasowana zarówno do okoliczności, jak i wzrostu mężczyzny. Kiedy kryminalni weszli do mieszkania i przystąpili do przeszukania, ich uwagę zwróciło rozłożone w pokoju łóżko, w które wpatrywał się pies. Oczom policjantom ukazały się też wystające spod łóżka nogi.

Poszukiwany został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji na Woli, a następnie trafił do aresztu śledczego.

Czytaj też:

Zabił żonę i zgłosił się na policję. Tragiczna noc w WielkopolsceCzytaj też:

Areszt dla Ziobry. Zdecydowany ruch jego obrońcyCzytaj też:

"Zgodnie z obietnicą". Trzaskowski: Rozpoczęliśmy prace nad nocną prohibicją w całym mieście