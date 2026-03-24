Zaognia się spór Nawrockiego z Czarzastym. "Sprawa nie jest zamknięta"

Pod koniec stycznia "Gazeta Polska" i TV Republika opisały biznesowo-towarzyskie powiązania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i jego żony Małgorzaty ze Swietłaną Czestnych, obywatelką Polski o rosyjskich korzeniach, pracującą w domu aukcyjnym należącym do struktury największego rosyjskiego banku Sbierbank, pozostającego pod kontrolą Kremla i wpisanego na listę sankcyjną.

Tajemnicza Rosjanka ma także udziały w spółce hotelowej PDK Hotele, w której funkcję wiceprezesa pełni Małgorzata Czarzasty. Obydwoje są także akcjonariuszami podmiotu posiadającego pakiet większościowy tej spółki. Wschodnie kontakty Czarzastego były jednym z tematów lutowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanego przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Konflikt Nawrockiego z Czarzastym. "Niewykluczone są kolejne działania"

W ubiegłym tygodniu szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) płk Rafał Syrysko wysłał do Kancelarii Prezydenta pismo w sprawie rosyjskich kontaktów marszałka Sejmu. "Niestety, dokument nie przynosi wyjaśnień – przeciwnie, stawia kolejne pytania" – przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

– Niewykluczone są kolejne działania, bo pan prezydent nie jest usatysfakcjonowany tym, co usłyszał na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Marszałek nie odniósł się do pytań i wątpliwości. Dla nas sprawa nie jest zamknięta – powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Leśkiewicz.

– Mamy prawo wiedzieć, czy marszałek ma dostęp do informacji ściśle tajnych w obliczu tego, co dzieje się w Rzeczpospolitej, a jeśli nie, to nie powinien być marszałkiem Sejmu – mówił podczas RBN prezydent Nawrocki. Czarzasty nie odniósł się do wątpliwości głowy państwa, a jeszcze przed posiedzeniem stwierdził, że sprawa już została wyjaśniona.

Po posiedzeniu RBN Nawrocki zapowiadał, że będzie chciał się spotkać z szefami służb w sprawie Czarzastego. Z informacji przekazanych przez "Rzeczpospolitą" wynika jednak, że do takich rozmów nie doszło, ponieważ premier Donald Tusk nie wyraził odpowiedniej zgody. – Oczekujemy od marszałka Sejmu poważnego podejścia i złożenia ankiety bezpieczeństwa – podkreślił rzecznik prezydenta.

