Jest nowy dowódca GROM. "Od lat związany z wojskami specjalnymi"

"Wyznaczyłem dziś nowego dowódcę jednostki GROM!" – poinformował w środę wieczorem za pośrednictwem platformy X wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Od 1 kwietnia 2026 r. płk Krzysztof Mila obejmie dowodzenie Jednostką Wojskową GROM – jedną z najbardziej elitarnych formacji specjalnych na świecie. To doświadczony oficer, od lat związany z wojskami specjalnymi. Powodzenia!" – napisał szef MON. Dołączył do wpisu zdjęcie z nowym dowódcą. Płk Krzysztof Mila zastąpi na tym stanowisku płk. Grzegorza Gersa, który pełnił tę funkcję od 2023 r.

twitter

GROM. Polska elitarna jednostka specjalna

Jednostka Wojskowa GROM (skrót od: Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego) powstała w lipcu 1990 r. Jej twórcą i pierwszym dowódcą był Sławomir Petelicki. Od 1 października 1999 r. GROM jest elementem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzi w skład Wojsk Specjalnych, podlega Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Decyzją ministra obrony narodowej z 4 sierpnia 1995 r. jednostka przejęła dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycję Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej 1940-1945 oraz przyjęła nazwę wyróżniającą "Cichociemnych".

Żołnierze JW GROM, w żargonie Wojsk Specjalnych nazywani "operatorami", są zdolni do natychmiastowego podjęcia działań specjalnych o najwyższym priorytecie i ryzyku głęboko na terytoriach wrogich państw oraz innych obszarach objętych wojną czy wszelkiego rodzaju kryzysem.

Organizacja, liczba żołnierzy, szczegółowe dane dotyczące uzbrojenia i wyposażenia są ściśle tajne. Dowództwo, sztab i większość struktur zlokalizowane są w Warszawie w dzielnicy Rembertów. Jednostka składa się z pododdziałów.

Wśród żołnierzy jednostki jej trzon i komponent stricte bojowy stanowią operatorzy, czyli żołnierze, którym udało ukończyć się selekcję i kurs bazowy, po którego ukończeniu zostają odznaczeni wyróżniającym emblematem "Cichociemny".

