Bolesna porażka kandydata PiS. Wyprzedził go nawet polityk PSL

Konieczność przeprowadzenia wcześniejszych wyborów powstała po śmierci dotychczasowego wójta gminy Wojsławice Henryka Gołębiowskiego.

Wybory na wójta gminy Wojsławice. Bolesna porażka kandydata PiS

Z oficjalnych wyników podanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że nowym wójtem zostanie Bartłomiej Szajner, który zdobył 57,8 proc. głosów. Szajner pełnił funkcję zastępcy zmarłego wójta. W przeszłości brał udział w protestach rolniczych. Był również kandydatem Konfederacji na posła. W tych wyborach startował jako kandydat bezpartyjny, jednak na wsparcie lokalnych polityków Konfederacji mógł liczyć.

Na drugim miejscu znalazł się popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe były wójt Wojsławic Jacek Semeniuk. Zdobył on 21,5 proc. głosów.

O największej porażce może mówić Jędrzej Halerz, który zdobył zaledwie 15,6 proc. głosów. To prywatnie mąż posłanki PiS Moniki Pawłowskiej. Choć nie należy on do partii Jarosława Kaczyńskiego, to w wyborach był przez nią oficjalnie popierany. Szczególnie w promowanie jego kandydatury zaangażował się Mateusz Morawiecki. Jeszcze w piątek były premier zachęcał mieszkańców Wojsławic do oddania na niego głosu, publikując nagranie ze Stanów Zjednoczonych. Podkreślał na nim, że Halerz to "najlepszy kandydat", "skuteczny, merytoryczny, pracowity".

Rozłam w PiS

Media przypominają, że na tle tej kandydatury doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. "Halerz miał wprawdzie oficjalne poparcie partii, ale jego kontrkandydata Bartłomieja Szajnera wspierała posłanka klubu PiS Anna Dąbrowska-Banaszek. To bardzo wpływowa osoba w tym regionie" – odnotowuje Wirtualna Polska.

W wyborach na wójta gminy Wojsławice startowała jeszcze była przewodnicząca rady gminy Jolanta Jabłońska. Zajęła ona czwarte miejsce, uzyskując 5,1 proc. głosów.

