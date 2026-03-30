SAFE Nawrockiego czy unijny? Polacy odpowiedzieli

Jak wynika z badania CBOS, unijny SAFE cieszy się poparciem 51 proc. badanych. W tej grupie 36 proc. respondentów "zdecydowanie" popiera program, natomiast 15 proc. "raczej popiera".

Z kolei 9 proc. jest "raczej przeciw", a 27 proc. "zdecydowanie przeciw". Wśród badanych 7 proc. w ogóle nie słyszało o programie SAFE, zaś 6 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Jak podkreśla CBOS: "weto prezydenta praktycznie nie wpłynęło na zmianę nastawienia do SAFE. Tocząca się w ostatnich tygodniach dyskusja spowodowała natomiast silniejszą krystalizację opinii. Więcej osób niż w poprzednim badaniu ma na ten temat zdecydowane poglądy". Pracownia przypomina, że w badaniu z końca lutego SAFE "zdecydowanie" popierało 29 proc., a 23 proc. "raczej" było "za". Z kolei 11 proc. w ubiegłym miesiącu było "raczej" przeciw, zaś 24 proc. – "zdecydowanie" na "nie".

Jak Polacy oceniają propozycję Nawrockiego ws. SAFE?

CBOS wskazuje, że "nieco więcej kontrowersji budzi propozycja prezydenta Nawrockiego", choć – jak zauważa – "więcej osób deklaruje poparcie dla tego pomysłu (ogółem 46 proc.) niż jest mu przeciwnych (37 proc.). Co dziesiąta osoba nie słyszała o propozycji finansowania zakupu uzbrojenia z zysków Narodowego Banku Polskiego".

"Zdecydowanie" za prezydenckim projektem opowiada się 23 proc. badanych, taka sama grupa respondentów jest "raczej" za. Z kolei 14 proc. jest "raczej" przeciwnych, zaś 23 proc. jest "zdecydowanie" przeciw.

Pracownia badań opinii publicznej wskazuje, że "w elektoratach najbardziej przychylni temu rozwiązaniu są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ale popiera je również większość zwolenników obu Konfederacji". "Najwięcej przeciwników finansowania celów zbrojeniowych z zysków NBP jest w elektoracie głównej partii rządzącej – KO. Sprzeciw przeważa także wśród sympatyków Nowej Lewicy i wyborców Razem" – czytamy.

