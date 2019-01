"Pokażmy, że nie boimy się nienawiści". Schetyna i Trzaskowski apelują o przyjście pod PKiN

Informację o planowanym zgromadzeniu Grzegorz Schetyna przekazał za pośrednictwem portalu społecznościowego. "W całej Polsce dziś wieczorem, a o 18.00 pod Pałacem Kultury w Warszawie, spotkajmy się wszyscy aby w milczeniu wspierać Pawła Adamowicza. Będzie tam wielu naszych przyjaciół" – napisał. Jak podkreślił, to, co możemy zrobić, to okazanie solidarności i wsparcia. "Pokażmy, że nie boimy się nienawiści" – skwitował.

O obecność zaapelował także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Będę ja, będzie Grzegorz Schetyna, będzie wielu naszych przyjaciół. To, co możemy zrobić, to okazanie solidarności i wsparcia. Niech będzie nas jak najwięcej" – napisał.

Przypomnijmy, że po wczorajszym ataku nożownika podczas finału WOŚP w Gdańsku Paweł Adamowicz wciąż walczy o życie. W nocy przeszedł 5-godzinną operację.

