Kaczyński: PiS nie wystawi swojego kandydata w wyborach w Gdańsku

Prezydent Gdańsk Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek w szpitalu. W niedzielę wieczorem został zaatakowany na scenie WOŚP. Sprawca, 27-letni Stefan W., dźgnął Adamowicza nożem. Polityk doznał ran serca, przepony i jamy brzusznej. Mimo pięciogodzinnej operacji nie udało się go uratować. Władze Gdańska ogłosiły żałobę w mieście aż do dnia pogrzebu prezydenta Pawła Adamowicza, czyli do soboty,

Dziś premier Mateusz Morawiecki powołał Aleksandrę Dulkiewicz na stanowisko komisarza Gdańska. Do tej pory Dulkiewicz była pierwszym zastępcą zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

W przypadku śmierci prezydenta miasta jego mandat wygasa, a jego zastępcy automatycznie tracą stanowiska. Następnie premier wyznacza osobę, która będzie zarządzała miastem do wyboru nowego prezydenta.

