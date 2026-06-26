"Trzeba podjąć bardzo poważną rozmowę". Czarzasty: Lewica będzie miała oczekiwania

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy, powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że "Lewica będzie miała na pewno oczekiwania co do zmian w ogóle bardzo radykalnych w służbie zdrowia".Lewica domaga się zmian w służbie zdrowia

– Zresztą, te zmiany i propozycje już zostały ogłoszone, czekamy na inicjatywę pani minister zdrowia. Te nasze zmiany dotyczą wprowadzenia maksymalnego wynagrodzenia dla lekarzy i uważamy, że to chyba byłoby rozsądne. Po drugie, bardzo dokładnej weryfikacji czasu pracy – przekazał.

Marszałek Sejmu dodał, że "trzeba podjąć poważną rozmowę na temat oddzielenia praktyki prywatnej od publicznej". – Uważamy też, że trzeba bardzo dobrze kontrolować wykorzystanie sprzętu. W Polsce w szpitalach jest bardzo dobry sprzęt i uważamy, że to jest źle, że ten sprzęt nie jest wykorzystywany przez cały czas dlatego, że na przykład brakuje środków na badania – powiedział.

Dawid Kacprzyk – lekarz-milioner z Koalicji Obywatelskiej

Dawid Kacprzyk – lekarz w trakcie specjalizacji – zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W czasie pracy występował w mediach i uczestniczył w posiedzeniach rady dzielnicy. Dawid Kacprzyk był radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus.

"Salonik VIP" dla polityków KO w Szpitalu Południowym?

Na prowadzonym przez niego oddziale – SOR w Szpitalu Południowym – politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. W szpitalu miał istnieć "salonik VIP" dla polityków KO.

Dawid Kacprzyk to były już koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie i były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Ze szpitala został zwolniony po ujawnieniu afery. Również wtedy odszedł z KO i zrzekł się mandatu radnego.

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