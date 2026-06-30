Tusk podważał wiarygodność Jędrzejewskiego. Zapytano o to Szłapkę

W poniedziałek wielogodzinne zeznania w prokuraturze złożył doktor Emil Jędrzejewski.

Czy dla Tuska doktor Jędrzejewski jest już wiarygodny? Zapytano o to Szłapkę

Adam Szłapka, rzecznik rządu, został zapytany we wtorek na konferencji prasowej o wpis premiera Donalda Tuska, który w środę podważał wiarygodność lekarza.

– Zarzuty podniesione w jednym z programów telewizyjnych przez sygnalistów były bardzo mocne, więc nasuwało się pytanie, dlaczego wcześniej nie zostały zgłoszone do organów ścigania. To jest tutaj znak zapytania, który się w debacie publicznej pojawiał. Natomiast bardzo dobrze, że do tego przesłuchania w charakterze świadka doszło – powiedział.

Adam Szłapka dodał, że z tego, co słyszy "z komunikatu prokuratury, jeżeli te zeznania są celne, to na pewno ułatwią i przyspieszą kwestię wyjaśnienia tego i doprowadzenia wszystkich osób odpowiedzialnych za to (za aferę w Szpitalu Południowym) przed wymiar sprawiedliwości".

Lekarz Emil Jędrzejewski zeznawał w prokuraturze

Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, powiedział po przesłuchaniu w poniedziałek, że lekarz "odpowiedział na wszystkie pytania, jakie zostały mu zadane".

– Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, czego mogli się dowiedzieć – dodał.

Podkreślił, że "w oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe".

– Jeśli chodzi o protokół przesłuchania, liczy on 29 stron. Nie było żadnych zastrzeżeń co do treści protokołu i sposobu formy przesłuchania ze strony ani świadka, ani jego pełnomocnika – poinformował Piotr Antoni Skiba.

Prokurator przekazał, że "te zeznania, to przesłuchanie rodzi konieczność gromadzenia dodatkowych dokumentacji ze Szpitala Południowego w Warszawie".

– Chcę podkreślić, że w zeszłym tygodniu były dokonywane zatrzymania dokumentacji i nośników elektronicznych w Szpitalu Południowym w Warszawie w oparciu o te dokumenty rozplanowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków – dodał.

Piotr Antoni Skiba zaznaczył, że "biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego".

– Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o personel medyczny. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie – wyjaśnił

Wstrząsający wywiad w Kanale Zero

Doktor Emil Jędrzejewski udzielił we wtorek wywiadu Kanałowi Zero. Lekarz stwierdził m.in., że na SOR Szpitala Południowego w Warszawie procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Lekarza uważa, że w szpitalu miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.

Lekarz był w środę przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej po informacjach, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie.

Prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał po przesłuchaniu, iż "świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika".

W środę Donald Tusk we wpisie na platformie X podważał wiarygodność doktora Emila Jędrzejewskiego.

Czytaj też:

Koniec przesłuchania Jędrzejewskiego. Ujawniono szczegóły Czytaj też:

Jędrzejewski w prokuraturze. Wiadomo, co się dzieje na przesłuchaniu