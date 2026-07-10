"Wstyd dla państwa polskiego". Żurek apeluje do Kancelarii Prezydenta

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poinformował na opublikowanym nagraniu wideo, że spotkał się dzisiaj z przedstawicielami młodych prawników, którzy – jak mówił – "świetnie zdali egzamin sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury".

Żurek apeluje do KPRP. "To naprawdę wstyd dla państwa polskiego"

– Czekają na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Bez tego nie mogą rozpocząć pracy w sądach – powiedział.

Waldemar Żurek zauważył, że "wielu z nich wynajęło już mieszkania w miejscowościach, gdzie są te sądy, które wybrali". – To duża grupa, ponad 200 osób. Gdyby wszyscy zasiedli już za stołem sędziowskie, miesięcznie mielibyśmy wydanych – uwaga – 10,5 tysiąca wyroków – dodał.

Minister sprawiedliwości stwierdził, że "ci młodzi, świetni prawnicy, ratują system".

– Apeluję do Kancelarii Prezydenta, aby jak najszybciej proszę zaprosić ich do Pałacu Prezydenckiego. To bardzo ważne dla nas, dla wszystkich obywateli, żeby ci młodzi ludzie mogli orzekać. Wiemy jakie są przewlekłości w sądach, więc oni będą wspomagać ten system – podkreślił.

Waldemar Żurek ocenił, że "to naprawdę wstyd dla państwa polskiego, że ci młodzi ludzie, żeby mieć ubezpieczenie, muszą rejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotni". – Nie mają już stypendiów, a chcą pracować dla Rzeczpospolitej. Dlatego musimy im pomóc – dodał.

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich

11 maja prezydent Karol Nawrocki wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. Karol Nawrocki zaznaczył, że powaga urzędu sędziego wykracza zdecydowanie ponad spory polityczne w polskim państwie.

Prezydent, nawiązując do obowiązującej ustawy zasadniczej prosił sędziów, żeby "konstytucja z 1997 była najwyższym punktem odniesienia – a wtedy wszystko będzie w porządku w państwie polskim".

– Nie będzie ministra Żurka, nie będzie premiera Tuska, nie będzie prezydenta Nawrockiego, a Państwo nadal w imieniu Rzeczypospolitej będziecie wydawać swoje wyroki i decyzje – podkreślił.

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