Nowi członkowie rady przy prezydencie. Znane nazwiska z różnych ugrupowań

Jak podaje portal 300polityka.pl, do prac Rady dołączyli eksperci, przedstawiciele środowisk naukowych, praktycy prawa, a także reprezentanci klubów parlamentarnych i koła poselskiego.

W gronie nowych członków Rady Nowej Konstytucji znaleźli się m.in. Przemysław Czarnek, Paweł Kukiz, Małgorzata Manowska, Krzysztof Szczucki czy Przemysław Wipler.

Bogucki: Trochę duszno jest także w naszym ustroju

Podczas wydarzenia głos zabrał szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

– Trochę duszno jest także w naszym ustroju. Ten ustrój wymaga przewietrzenia, otwarcia i świeżego powietrza. Potrzebujemy tego tlenu dla przyszłości Rzeczypospolitej – powiedział prezydencki minister.

Bogucki wyraził przekonanie, które – jak zaznaczył – jest także przekonaniem "przede wszystkim Prezydenta RP Karola Nawrockiego, że w tym składzie Rady Nowej Konstytucji, dzięki znakomitościom o różnej wrażliwości, różnym doświadczeniu i różnych drogach życiowych, uda się otworzyć okno na przyszłość Rzeczypospolitej".

– Uda się wpuścić dobre powietrze i tlen, żeby Polska mogła oddychać jutro, za 10 lat i za 50 lat. Żebyśmy mogli powiedzieć przyszłym pokoleniom, że zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić, to znaczy zreformowaliśmy Rzeczpospolitą – zaznaczył szef Kancelarii Prezydenta RP.

Bogucki na liście "wrogów Ukrainy"

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki został umieszczony przez ukraińską organizację Myrotworeć na liście "wrogów Ukrainy". Choć nie jest to baza państwowa, to wykorzystują ją ukraińskie służby. Straż graniczna na tej podstawie może odmówić wjazdu na terytorium Ukrainy.

Do sprawy odniósł się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. – Jeżeli osoby jawnie gloryfikujące UPA wpisują naszych urzędników państwowych, polityków na listę osób niepożądanych, to przypomnę, my mamy takie narzędzia jak System Informacyjny Schengen – powiedział na antenie wPolsce24 Bartosz Grodecki.

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