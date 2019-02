"Mamy to". Polska armia otrzyma nowoczesne mobilne wyrzutnie rakietowe

Podczas wizyty, razem z premierem Mateuszem Morawieckim, w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej, szef MON zapowiedział, że 13 lutego zostanie podpisana umowa na zakup dywizjony mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARs.

To kolejny przełom w polskiej obronności, który zwiększy bezpieczeństwo wszystkich obywateli – przekonuje Ministerstwo Obrony Narodowej. – To broń, która w znaczny sposób zwiększy zdolności bojowe Wojska Polskiego. To będzie 20 wyrzutni razem z amunicją. To nowoczesny sprzęt, który daje gwarancję skuteczności na polu walki – tłumaczył Błaszczak podczas wizyty w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej.

Szef MON przypomniał też, że decyzja o zakupie systemu HIMARS to kolejny w tym roku ważny etap w modernizacji Wojska Polskiego i zwiększaniu potencjału obronnego. Pod koniec stycznia podpisana została umowa w sprawie zakupu śmigłowców Black Hawk na potrzeby wojsk specjalnych.

Błaszczak podkreślił także, że Polska jest w gronie nielicznych krajów NATO, które na swoją obronność wydają 2% PKB. – Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, jest priorytetem rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Chciałbym zapewnić, że nie po raz ostatni w tym roku spotykamy się w takim gronie, żeby przedstawić właśnie te dobre informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski i Polaków – mówił minister.