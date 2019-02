Izraelskie media ponownie manipulują prawdą. Tym razem chodzi o Jedwabne

Na stronie tygodnika "The Jewish Voice" możemy przeczytać, że "katoliccy Polacy" kolaborowali z Niemcami mordując Żydów. Jako przykład podano sprawę mordu w Jedwabnem. "Czy Polska może uczciwie spojrzeć na swoją antysemicką przeszłość?" – mogliśmy przeczytać na twitterowym koncie "The Jewish Voice". Do wpisów były dodane zdjęcia z... niemieckiego obozu koncentracyjnego.

"Czy Jewish Voice może uczciwie spojrzeć na swoją oszczerczą manipulację? Zdjęcie wykonano w Bergen-Belsen, a nie w Jedwabnem. To bezwstydnie przepisywanie historii jest nie do przyjęcia" – napisał na Twitterze ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski.

Do sprawy odniósł się również publicysta "Do Rzeczy" Marcin Makowski. "Kolejny po "zdewastowanym cmentarzu w Świdnicy" przypadek świadomego wprowadzania w błąd przez media izraelskie, manipulowania historią i fotografiami. Komu to służy? Na pewno nie dialogowi polsko-żydowskiemu" – napisał Makowski,nawiązując do głośnej sprawy, w której izraelskie media manipulowały prawdą, przekonując, że w Polsce zdewastowano niedawno żydowski cmentarz.

Czytaj także:

Atak na Polskę na konferencji w Paryżu. Do sieci trafiło nagranieCzytaj także:

Jan Grabowski pozwał Redutę Dobrego Imienia. Organizacja potrzebuje pomocy