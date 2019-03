Warszawa: Płonące opony i świńskie łby na jezdni. AGROunia zablokowała centrum stolicy

– Warszawiacy zostali odcięci od drogi, to symboliczne pokazanie rolników odciętych od rynków sprzedaży w Polsce. To przedsmak, tego co może wydarzyć się w najbliższych dniach. Jeśli rząd, minister nie będą pracować na rzecz rolnictwa i odzyskania przez polskich przedsiębiorców handlu to przetniemy Warszawę na pół – mówił w Radiu ZET Michał Kołodziejczak, lider AGROuni.

Rolnicy wysypali na ulice m.in. jabłka i inne produkty rolne, słomę i opony. Podpalili je, było pełno czarnego dymu. Pożar został ugaszony, ale służby częściowo wstrzymały ruch. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że tramwaje – linie 7, 9, 25, 1, 11, 22, 24 – kierowane są objazdami.

AGROunia domaga się m. in. gwarancji na półkach w supermarketach 50 procent polskich produktów i znakowania żywności flagą pochodzenia.

Czytaj także:

Rolnicy jadą na Warszawę. Miasto czeka paraliż?