To nie powinno się zdarzyć. Wpadka podczas konwencji PO

Szefowa PAH Janina Ochojsks będzie "jedynką" na dolnośląsko-opolskiej liście Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Ochojska w swoim przemówieniu zadeklarowała, że w PE będzie walczyć o najsłabszych. – Idę tam, by w imieniu Polek i Polaków upomnieć się o ludzi, którzy umierają z głodu, którzy nie mają dostępu do wody – mówiła działaczka. I dodała: – Unia ma taką siłę żeby zmniejszać ilość konfliktów, pomaga ludziom w krajach ich pochodzenia. Więc powinno nam zależeć na wzmacnianie UE. Silna Zjednoczone Europa to fundament polskiej wolności

Jednak jej przemówienie poprzedziła niezręczna sytuacja. Przed wystąpieniem podczas Rady Krajowej w Warszawie Ochojska napotkała na trudność, z jaką codziennie muszą się mierzy tysiące osób np. z ograniczoną sprawnością. Nie mogła sama wejść na scenę. Ostatecznie pomogło jej w tym dwóch mężczyzn. – Trzeba mnie było wnieść. Mam nadzieję, że skoro zaproszono mnie do polityki europejskiej, takie podia będą dostępne również dla osób, które chodzą o kulach – mówiła szefowa PAH.

Nagranie zostało zarejestrowane (ok. 48 minuty):

