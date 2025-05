Wojna i miłość

Joe McGrady, były wojskowy, a obecnie policjant, prowadzi dochodzenie w sprawie podwójnego morderstwa. Jedną z ofiar jest siostrzeniec amerykańskiego generała. Ale kim była towarzysząca mu Japonka? Główny podejrzany uciekł do Hongkongu. McGrady podąża jego tropem. Tam zastanie go wybuch wojny, który oznaczał będzie japońską okupację i niewolę lub kulę w łeb dla wszystkich białych. Kto pamięta „Króla szczurów” Jamesa Clavella, ten wie, o czym mówię – oto kolejna inspiracja Kestrela. No i przede wszystkim nie byłoby tej książki bez Raymonda Chandlera, „5 grudniów” to kryminał noir, choć fakt, że z dodatkiem powieści wojennej, a właściwie szpiegowskiej.