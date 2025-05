Usłyszeć niebo

Powiedzieć, że jest to jeden wielki akt strzelisty, to nic nie powiedzieć. Inna sprawa, że autor nie musiał się specjalnie wysilać. W końcu pośledniejszych apologetów mamy legion. Wystarczyło mu np. podzielić zachwyt Marcina Króla nad „rękoma pianisty z wysmukłymi palcami” czy przypomnieć noc po śmierci męża Krystyny Jandy, kiedy to zadzwonił do niej filozof z pocieszeniem. „To była wielka rozmowa – relacjonowała – powiedziałam trzy słowa, usłyszałam niebo”. Od siebie mógł dodać jedynie, pozostając w aktorskim kręgu, że Anna Dymna patrzyła na Kołakowskiego „w sposób nie do opisania”. Takie robił wrażenie! No, a gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, to dołożyć można biblijne parantele. Choćby następujące: Kołakowski, Baczko, Hiob…