Morawiecki napisał list do Broniarza. Jutro druga tura okrągłego stołu

Kolejne obrady okrągłego stołu w formule rozmów w podstolikach zaplanowano na wtorek.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w pracach weźmie udział ponad 100 osób, w tym: nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą oraz członkowie związków zawodowych.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w TVN24, że Mateusz Morawiecki wysłał zaproszenia na dalszą część debaty oświatowej do szefów klubów parlamentarnych, przewodniczących sejmowej i senackiej komisji oświaty oraz do rzecznika praw obywatelskich.

Portal wPolityce dotarł do treści listu, który Morawiecki wysłał też do szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. Premier napisał m.in., iż ma nadzieję, że "do dialogu, poza nauczycielami niezrzeszonymi oraz przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność dołączą pozostałe związki zawodowe, które reprezentują dużą grupę nauczycieli".

Obrady w ramach drugiej tury debaty przy okrągłym stole oświatowym rozpoczną się jutro o godzinie 11.00 w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.