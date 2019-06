Ministerstwo Sprawiedliwości pozwie profesorów UJ za opinię ws. zmian w Kodeksie Karnym

Nowelizacja została przyjęta przez Sejm 16 maja. Tydzień później Senat zarekomendował wprowadzenie do ustawy ponad 40 poprawek, wniesionych przez klub PiS i Biuro Legislacyjne Senatu. Nowela wróciła do Sejmu. Posłowie zajęli się poprawkami w czwartek przed godziną 23. Sejm przyjął 41 poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu karnego i teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Jednocześnie, wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział wystosowanie pozwu ws. opinii prawników z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego dot. noweli Kodeksu karnego. Pozew resortu dotyczy rzekomego złagodzenia odpowiedzialność prezesów państwowych spółek za korupcję – podaje na Twitterze Polska Agencja Prasowa.

Przypomnijmy, że prawnicy KIPK, w opinii z dnia 9 czerwca br., stwierdzili między innymi, że zgodnie z poprawkami Senatu do nowelizacji "przepisy dotyczące przestępstw łapownictwa w sektorze publicznym (art. 228 k.k., art. 229 k.k.) mogą nie mieć zastosowania do osób zarządzających największymi, strategicznymi spółkami handlowymi z udziałem Skarbu Państwa, co prowadzi do rażących nierówności wobec prawa i nieuzasadnionego uprzywilejowania niektórych podmiotów gospodarczych".

„Posłużenie się wyłącznie kryterium ilości udziałów posiadanych przez podmiot publiczny jest merytorycznie błędne i może prowadzić do bezkarności osób zarządzających największymi, strategicznymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa (takimi jak KGHM Polska Miedź S.A. czy Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. – w obu tych spółkach Skarb Państwa jest mniejszościowym akcjonariuszem)” – czytamy w opinii KIPK.

„W myśl poprawki wprowadzonej w Senacie prezes zarządu PKN Orlen S.A. nie mógłby więc odpowiadać karnie za łapownictwo w sektorze publicznym, podczas gdy odpowiedzialności takiej podlegać będzie przykładowo prezes spółki komunalnej, zajmującej się wywozem nieczystości w małej gminie wiejskiej” – zaopiniowali prawnicy.

Nowelizacja Kodeksu Karnego

Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowela zakłada m.in. wyeliminowywanie kary 25 lat pozbawienia wolności, stanowiąca odrębny rodzaj kary. Z kolei wydłużono karę terminowego pozbawienia wolności do 30 lat. Nowe przepisy wydłużają też okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Poprawki przewidują też m.in. odejście od obowiązku orzekania przez sąd w określonych wypadkach tzw. bezwzględnego dożywocia, bez prawa do warunkowego zwolnienia.

Dużą dyskusję wywołała zmiana art. 212 Kk. W Senacie powrócono do aktualnego brzmienia przepisu, który dotyczy ścigania pomówienia. Poprawka wykreśla zmiany wprowadzone nowelizacją do art. 212, zakładające wprowadzenie kary do roku więzienia za "tworzenie fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłanianie innych osób do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią".

