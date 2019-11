Pogrzeb posła PiS. Przejmujące przemówienie Kaczyńskiego

Stefan Strzałkowski zmarł 8 listopada w szpitalu MSWiA w Warszawie. Miał 62 lata. W sobotę w Białogardzie (Zachodniopomorskie) odbyły się uroczystości pogrzebowe, w których uczestniczył m.in. Jarosław Kaczyński.

"Było w nim coś dobrego"

W swoim przemówieniu prezes PiS przypomniał, że Strzałkowski był wcześniej nauczycielem i dyrektorem szkoły. – Mógł iść drogą, też przecież wzbudzającą szacunek i bardzo społecznie ważną, ale podjął się zadań trudniejszych, zadań związanych z życiem publicznym, zadań związanych z tym wszystkim, co miało tej ziemi służyć – powiedział.

– Służył jej, jako pierwszy starosta (...), służył jej następnie jako burmistrz tego miasta przez siedem lat i w końcu służył ojczyźnie jako poseł. Służył dobrze – podkreślił Kaczyński, dodając, że Strzałkowski "uczynił bardzo wiele dla regionu, miasta, mieszkańców, stworzył miejsca pracy, ale przede wszystkim dbał o miasto i ludzi, pomagał ludziom i potrafił przeciwstawiać złu".

– Nie bał się być dobry, nie bał się być, kiedy trzeba, twardy, i dzięki temu uczynił dla Białogardu bardzo wiele dobrego – przekonywał prezes PiS. Zwrócił uwagę, że wielkie znaczenie miała też praca Strzałkowskiego w parlamencie, że zwracano się do niego o rady w sprawach samorządu. – Było w nim coś dobrego, ludzkiego, sympatycznego – ocenił.

"Wszyscy ponieśliśmy wielką stratę"

Kaczyński zaznaczył, że Strzałkowski należał do grupy zachodniopomorskich polityków PiS, którzy "wybijali się w partii zwartością, brakiem konfliktów, solidarnością i głębokim zaangażowaniem zarówno w sprawy regionu, jak i Polski".

– Żegnamy go z bólem, z wielkim bólem, z przeświadczeniem, że jego bardzo przedwczesna śmierć była ciosem nie tylko dla najbliższych, nie tylko dla rodziny, nie tylko dla tych, którzy go znali, kochali, czy lubili, ale także dla tego miasta, tej ziemi i dla naszej społeczności, dla tych wszystkich, którzy chcą by Polska zmieniała się ku lepszemu. Był człowiekiem dobrej zmiany i tej zmianie służył – mówił prezes PiS.

Na koniec Kaczyński złożył kondolencje rodzinie zmarłego polityka. – Wszyscy ponieśliśmy wielką stratę. Szedł przez życie dobrze czyniąc. Niech odpoczywa w pokoju – powiedział.