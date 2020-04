Poważna wpadka "Faktów" TVN. Pochanke: To niezamierzony błąd

Prowadząca "Fakty" Justyna Pochanke, zapowiadając materiał o rozwoju epidemii koronawirusa, powiedziała, że zakażony jest co szósty pracownik służby zdrowia. Taką samą informację podała w relacji dziennikarka Renata Kijowska.

Zdaniem portalu Wirtualne Media (WM) w programie doszło do błędu językowego. Zamiast poinformować, że co szósty zakażony to pracownik służby zdrowia, stwierdzono, że zakażony jest co szósty pracownik służby zdrowia.

W czwartek Główny Inspektorat Sanitarny podał, że co szósta osoba zakażona koronawirusem to pracownik służby zdrowia. Była to pierwsza statystyka dotycząca rozwoju epidemii w placówkach medycznych.

Justyna Pochanke powiedziała Wirtualnym Mediom, że nieprawdziwa informacja w sobotnim wydaniu "Faktów" to niezamierzony błąd.

Według danych Ministerstwa Zdrowia z soboty liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 3267. Od początku wybuchu epidemii 79 osób zmarło. Na całym świecie wirus zabił ponad 60 tys. osób. Zakażonych jest powyżej 1,1 mln, najwięcej w USA.