Kaczyński zdecydował ws. Gowina. "To koniec"

"Nie jako żona kandydata, ale jako matka do matki". Paulina Kosiniak-Kamysz pisze do Pierwszej Damy

"Zdecydowałam się napisać do pani nie jako żona kandydata na prezydenta, ale jako matka do matki. Uważam, że gdy nasi mężowie rywalizują w prezydenckim wyścigu, nam z pola widzenia nie może zniknąć to, co najważniejsze – zdrowie i życie...