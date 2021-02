Kaczyński rozzłościł koalicjantów? "Niech się PiS uderzy we własne piersi!"

Przypomnijmy, że w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Prawa i Sprawiedliwości i wicepremier Jarosław Kaczyński zwracał uwagę na istotę spólności Zjednoczonej Prawicy dla interesu naszego kraju. – Polska stoi dzisiaj przed ogromną szansą, a warunkiem jej wykorzystania jest jedność obozu Zjednoczonej Prawicy – mówił. – Każdy, kto rozbija dzisiaj prawicę, działa przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i przeciw polskim wartościom – podkreślał Jarosław Kaczyński.

"Słuszne i powiedziane do lustra"

O tym, jak słowa Kaczyńskiego zostały przyjęte wśród koalicjantów PiS – Porozumienia i Solidarnej Polski – donosi "Super Express". Z rozmów tabloidu z politykami tych ugrupowań wynika, że niezbyt dobrze.

– Wszystko, co powiedział szef PiS jest słuszne i powiedziane do lustra. Niech się PiS uderzy we własne piersi. Ten, który przed lustrem stał, mam nadzieję, że te słowa zastosuje – podkreślił w rozmowie z "SE" poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz.

Co do powiedzenia mają politycy ugrupowania Zbigniewa Ziobry? Dziennik zaznacza, że odmówili oficjalnego komentarza. "Nieoficjalnie byli bardziej rozmowni" – wskazuje "SE". – To my bronimy polskich interesów! Słowa Kaczyńskiego nie robią nas wrażenia – oświadczył jeden z polityków Solidarnej Polski.

Zaskoczenie w Sejmie. Dzięki Solidarnej Polsce przeszedł wniosek opozycji

Czy Kaczyński utrzyma spójność koalicji?

Kilka dni temu w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków o dalsze losy Zjednoczonej Prawicy. Blisko 40 proc. wyborców jest przekonanych, że Jarosław Kaczyński utrzyma spójność koalicji.

Z sondażu wynika, że aż 38,5 proc. ankietowanych jest przekonanych, że prezes PiS Jarosław Kaczyński zapanuje nad partnerami koalicyjnymi, a w efekcie Zjednoczona Prawica przetrwa do końca kadencji.

12,4 proc. ankietowanych wskazało, że z koalicji jako pierwsze wyjdzie Porozumienie Jarosława Gowina. 11,8 proc. badanych twierdzi z kolei, że rozłam nastąpi w wyniku działań Solidarnej Polski.

Aż 37,3 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie spójności koalicji.

Dlaczego Solidarna Polska głosowała z opozycją? Jest wyjaśnienie

Rzecznik rządu zdziwiony postawą Solidarnej Polski: Mam nadzieję, że przyjdzie refleksja