Hołownia do Kaczyńskiego: Nadszedł czas, żeby pan w końcu to zrozumiał

W specjalnym nagraniu lider Polski 2050 odniósł się do prezentacji "Nowego Ładu". Przypomnijmy, że miała się ona odbyć w tę sobotę, jednak z uwagi na sytuację epidemiczną została przełożona.

– Rząd w tej chwili skupia się na walce z pandemią, gdyż życie i zdrowie Polaków jest najważniejsze – wyjaśniła rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.

– Termin przełożono na później lub dużo później, tłumacząc, że chodzi o pandemię. I słusznie! Byłoby skandalem opowiadać o planach na przyszłość, gdy codziennie na COVID-19 umiera kilkaset Polaków, a krzywa pandemii, którą przecież oficjalnie odwołaliście latem, gwałtownie rośnie – wskazuje Szymon Hołownia.

"Nawet parówce nie przepuści"

W dalszej części nagrania były kandydat na prezydenta zwraca się do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. – Cała Polska wie, że prawdziwa przyczyna odwołania dzisiejszej konferencji jest inna i nazywa się "Obajtek" – mówi. Hołownia zauważa, że w ostatnim czasie Jarosław Kaczyński "jakby zniknął", więc postanowił przypomnieć mu: "Daniel Obajtek, to ten człowiek, któremu dopiero co przypisał pan przymioty niemal boskie, a który dziś zasłynął jako najzaradniejszy człowiek świata, co to nawet parówce nie przepuści".

Gratulując Kaczyńskiemu decyzji o prezentacji "Nowego Ładu", lider Polski 2050 sugeruje, aby partia rządząca w ogóle do tego pomysłu nie wracała. – Bo nadszedł czas, by w końcu pan zrozumiał, że jedyne, co dziś pan może i powinien zrobić, to powiedzieć "przepraszam" – wyjaśnił.

Nowy Ład - co wiemy do tej pory?

Od tygodni Mateusz Morawiecki zapowiada projekt społeczno-gospodarczy określany mianem "Nowego Polskiego Ładu", który ma pomóc państwu polskiemu podnieść się po zapaści wywołanej pandemią koronawirusa. Wciąż jednak nie wiadomo na czym właściwie ma polegać ten wielki projekt, gdyż środowisko premiera i PiS strzeże szczegółów.

Jak podało niedawno OKO.press, w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Program Nowego Ładu ma zostać ogłoszony na konwencji 20 marca. Te doniesienia częściowo potwierdził kilka dni temu premier Morawiecki. Szef rządu opublikował na Facebooku specjalny wpis skierowany do seniorów, w którym podkreślił, że pomoc dla seniorów stanowi jeden z filarów Nowego Ładu.

W ubiegłym tygodniu PiS zaprezentowało spot promujący ten program. Wystąpili w nim premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

