Witek: Strategia Tuska będzie polegała na wywoływaniu awantur i burd

Marszałek jednoznacznie ocenia, że agresja wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości nasiliła się wraz z powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki.

– Widać gołym okiem, na czym będzie polegała strategia Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej - nie na tym, żeby dyskutować na programy i rozwiązania, tylko na tym, żeby wywoływać awantury i burdy – powiedziała w Programie 1 Polskiego Radia.

W ocenie polityk odpowiedzialnymi za zakłócanie spotkania w Otyniu są wyspecjalizowane grupy krążące po Polsce za politykam PiS.

–To była próba zakrzyczenia, jeszcze nie zaczęłam jeszcze mówić, a już te wrzaski się rozpoczęły, chodziło o to żeby rozbić całe spotkanie, żebym nie mogła się zwrócić do mieszkańców – powiedziała. – Chcą, żebyśmy się przestraszyli i nie rozmawiali z Polakami – dodała.

Dla kogo 500+?

Marszałek Sejmu zdradziła, że podczas rozmów z Polakami często pada pytanie o to, "co jeszcze można wymyślić dla polskiej rodziny po 500+". Jej zdaniem takie propozycje zawiera Polski Ład.

Polityk zaznaczyła, że wbrew sugestiom opozycji, nie ma obecnie żadnych planów na odbieranie komukolwiek prawa do świadczenia 500+. – Nasze programy społeczne są programami powszechnymi, są skierowane do wszystkich – powiedziała Elżbieta Witek. – Pieniądze, które idą na te programy nie są moją, niczyją własnością, należą się polskim obywatelom – dodała.

Witek podkreśliła również, że pieniądze na programy socjalne znalazły się w budżecie dzięki uszczelnieniu dziury vatowskiej przez rząd PiS.

Co z niezaszczepionymi?

Elżbieta Witek została poproszona o odniesienie się do propozycji Tomasza Lenza z PO, by prawo do pobierania 500+ mieli tylko zaszczepieni rodzice.

– To jest absurdalna propozycja, widać, że program 500+ bardzo kłuje w oczy – skomentowała. Polityk zaznaczyła, że świadczenie jest skierowane przede wszystkim dla dzieci.

– Szczepić się trzeba, ale to nie jest sposób. Przed tą czwartą falą powinniśmy przekonywać ludzi, że trzeba się szczepić – podkreśliła Elżbieta Witek.

Czytaj też:

"Bez żadnych skrupułów bierzecie i narzekacie". Fala komentarzy po słowach WitekCzytaj też:

Witek ostro o Tusku: Dziś kłamie w żywe oczy